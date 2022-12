Les objectifs financiers de GM dépendent du succès de BrightDrop

Les fourgonnettes commerciales électriques sont entrées en production la semaine dernière au Canada.

GM veut construire 50,000 de ces fourgons par ans d’ici 2025.

L’approvisionnement limité en batteries Ultium pourrait réduire la production du deux-tiers.

La nouvelle division BrightDrop de General Motors joue un rôle important dans les finances du constructeur automobile, car son succès est nécessaire pour que l’entreprise puisse atteindre ses objectifs financiers plus tard dans la décennie.

Destinée à rivaliser avec les fourgonnettes électriques commerciales telles que la Ford E-Transit et la fourgonnette Rivian, la BrightDrop Zevo 600 est entrée en production à grande échelle à l’usine CAMI d’Ingersoll, en Ontario, la semaine dernière.

Cela signifie que GM possède la première usine automobile dédiée à la construction de VÉ au Canada et que plus de 30 clients recevront les premières unités de la fourgonnette d’ici le milieu de l’année prochaine.

Le constructeur automobile souhaite augmenter progressivement la production afin d’atteindre un rythme de 50 000 véhicules par an d’ici 2025, ce qui était son objectif initial pour 2023. À ce rythme de production, BrightDrop pourrait générer 1 milliard de dollars l’année prochaine et jusqu’à 10 milliards de dollars d’ici 2030.

La société a dû revoir à la baisse son estimation pour la première année de production et les inquiétudes concernant l’approvisionnement en batteries Ultium conduisent les analystes d’Auto Forecast Solutions à penser que seuls 16 500 fourgons environ pourraient sortir de la chaîne de montage l’année prochaine.

La raison en est que la fourgonnette Zevo est construite sur une plateforme Ultium similaire à celle de presque tous les autres véhicules électriques de la gamme General Motors.

Étant donné qu’une seule usine peut actuellement fabriquer les cellules utilisées dans la batterie Ultium et compte tenu de la popularité de certains modèles tels que le GMC Hummer EV, le Cadillac Lyriq et le prochain Chevrolet Silverado EV, le constructeur automobile devrait favoriser les véhicules les plus rentables lorsqu’il déterminera la distribution de son approvisionnement limité en batteries.

Cela signifie que le fourgon BrightDrop pourrait se voir attribuer un nombre inférieur de batteries, car les ventes aux flottes sont généralement moins rentables que les ventes aux clients, surtout dans le cas des véhicules électriques.

L’utilisation de la batterie Ultium dans la Zevo 600 devrait lui donner une autonomie d’environ 402 kilomètres. Combiné à son espace intérieur de 600 pieds cubes (16,990 litres), cela lui permettra d’effectuer des livraisons plus longues.

Afin de proposer un produit mieux adapté aux arrêts fréquents et aux livraisons en ville, BrightDrop travaille également sur le Zevo 400, une fourgonnette plus courte qui offrira un espace de chargement d’environ 400 pieds carrés (11 326 litres) et dont l’autonomie pourrait être plus courte.

Ce modèle rejoindra le Zevo 600 sur la chaîne de montage de l’usine CAMI, qui fabriquait auparavant le Chevrolet Equinox, vers la fin de 2024.

Source : Automotive News Canada