Les nouvelles Subaru Crosstrek et Forester seront équipées d’un système hybride fort de nouvelle génération

– Le nouveau système hybride fort de Subaru augmente la puissance du moteur, la puissance du moteur électrique et l’efficacité énergétique.

– Le système hybride intègre la technologie Toyota, ce qui améliore considérablement les performances et l’autonomie par rapport aux hybrides légers.

– La production aux États-Unis débutera en 2026, conformément à la stratégie d’électrification plus large de Subaru visant les objectifs de 2030.

Il y a quelques semaines, nous avons fait part de l’annonce d’une future Subaru Forester hybride. Aujourd’hui, Subaru a annoncé que la Crosstrek recevra également un groupe motopropulseur électrifié. Le nouveau système hybride fort offrira la puissance du moteur, la puissance du moteur électrique et des avancées en matière d’efficacité énergétique.

L’hybride de nouvelle génération donnera le coup de pouce nécessaire à la gamme électrifiée de Subaru, qui a pris du retard par rapport à ses concurrents sur le marché nord-américain. Lancé initialement au Japon, le système devrait également arriver en Amérique du Nord dans les années à venir.

Jusqu’à présent, Subaru ne proposait que des véhicules hybrides légers sur certains marchés, notamment au Japon, en Europe et en Amérique du Nord. Les modèles Crosstrek, Forester et Impreza étaient équipés de cette technologie, mais ils n’ont pas réussi à s’imposer en raison de leur faible puissance et de leur autonomie limitée. Le nouveau système hybride fort de Subaru vise à combler ces lacunes. Souvent oubliée, une version VEHR de la Crosstrek a également été vendue en quantités limitées pendant une courte période. Elle aussi, en bref, a échoué.

Développé en collaboration avec Toyota, le système hybride fort de Subaru combine le moteur boxer du constructeur avec la technologie hybride de Toyota. Il en résulte un système hybride plus puissant et plus économe en carburant, qui s’intègre parfaitement au système de transmission intégrale de Subaru.

Le nouveau système hybride puissant offre des améliorations substantielles par rapport aux modèles hybrides légers de Subaru. La cylindrée du moteur passe de 2,0 à 2,5 litres, pour une puissance de 158 chevaux, contre 143 pour la version précédente. Le moteur électrique augmente également sa puissance, passant de 10 kW à 88 kW. Ces améliorations se traduisent par une accélération plus rapide, réduisant le temps de 0 à 100 km/h de 2,1 secondes par rapport à la version hybride légère.

Subaru a également augmenté la capacité de la batterie, l’hybride fort disposant d’une batterie de 1 kWh, contre 0,6 kWh pour l’hybride léger. Le rendement énergétique a été amélioré de 20 % et le nouveau système augmente l’autonomie de 50 %. Les ingénieurs de Subaru ont maintenu l’accent mis par la marque sur la transmission intégrale, en incorporant un système à couplage mécanique.

Ce système hybride puissant est important pour les plans d’électrification à long terme de Subaru. Le constructeur souhaite que les véhicules électriques représentent 50 % de ses ventes mondiales d’ici 2030, les hybrides jouant un rôle essentiel dans cette transition. Subaru prévoit d’appliquer une certaine forme d’électrification à tous ses modèles d’ici le début des années 2030, bien qu’il n’ait pas encore révélé combien d’entre eux conserveront un moteur à combustion interne.

L’usine principale de Subaru à Gunma, au Japon, commencera à produire le système hybride de nouvelle génération, et la production américaine suivra en 2026. Pour répondre à la demande nord-américaine, l’usine Subaru de l’Indiana produira la Forester hybride.

Source: Automotive News