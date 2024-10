Confirmé: le Subaru Forester hybride empruntera la technologie de Toyota

À l’automne l’an dernier, Subaru a dévoilé le Forester de sixième génération et a annoncé du même coup qu’une version hybride verrait éventuellement le jour. On en sait maintenant un peu plus à son sujet.

Le futur Subaru Forester hybride empruntera certaines composantes de la technologie hybride de Toyota.

Le Forester hybride sera muni de la traction intégrale symétrique à prise constante.

Son arrivée est prévue au cours de la première moitié de l’année 2025.

Dans le cadre du lancement canadien du Subaru Solterra se déroulant au début du mois d’octobre à Victoria en Colombie-Britannique, Anton Pawczuk (directeur senior de la gestion des produits pour Subaru Canada) en a profité pour partager quelques informations concernant le futur Subaru Forester hybride.

En effet, nous avons obtenu la confirmation que le futur Subaru Forester hybride empruntera certaines composantes de la technologie hybride de Toyota. Toutefois, M. Pawczuk nous a assuré que le Forester hybride allait être doté d’un arbre de transmission et de la traction intégrale symétrique à prise constante de Subaru.

Également, on nous a assuré que la commercialisation du Subaru Forester hybride est prévue pour la première moitié de l’année 2025.

D’ici là, le constructeur devrait divulguer l’échelle de prix en plus des cotes officielles de consommation de carburant du Subaru Forester hybride.

Au passage, mentionnons qu’il ne s’agit pas d’une première collaboration entre Toyota et Subaru. Les deux marques ont notamment établi un partenariat dans le développement des GR 86 et BRZ ainsi des bZ4X et Solterra.