Les nouveaux modèles Lexus TX F SPORT 2025 allient luxe et performance sportive

La Lexus TX 2025 élargit la gamme canadienne avec deux versions F SPORT et des caractéristiques améliorées.

Lexus introduit deux versions F SPORT dans la gamme TX 350 avec des améliorations en matière de performance sportive. L’option de groupe motopropulseur hybride offre une puissance de 366 ch et un rendement énergétique de 8,6 L/100 km. Le TX 2025 commence à 69 015 $ et offre une sécurité et une technologie de pointe dans toutes les versions.



Lexus a introduit deux nouveaux modèles F SPORT dans sa gamme TX 2025 au Canada, ajoutant ainsi à son offre de VUS à trois rangées de sièges. Le TX 350 comprend maintenant la version F SPORT 3 et un ensemble de remorquage en option. La gamme élargie de Lexus Canada offre un total de dix options de garnitures pour les groupes motopropulseurs à essence et hybrides.

Le TX 350 F SPORT 3 2025 comporte un certain nombre d’améliorations, notamment une suspension variable adaptative, des barres de performance sport et des éléments de style F SPORT tels que des pare-chocs avant et arrière exclusifs, un compteur sport et des jantes en alliage de 22 pouces. À l’intérieur, le modèle comprend six places assises, avec des sièges capitaines ventilés à la deuxième rangée et des sièges de la troisième rangée rabattables électriquement. Un système audio L2 Mark Levinson amélioré, un affichage tête haute et un rétroviseur numérique améliorent l’expérience. Un attelage de remorquage installé en usine sur le TX 350 F SPORT 3 + attelage de remorquage permet une capacité de remorquage maximale de 5 000 livres.

En plus des nouvelles options F SPORT, Lexus a mis à jour la version TX 350 Luxury pour 2025 avec des caractéristiques de série supplémentaires. Les points forts comprennent un hayon électrique avec détecteur de coups de pied, un écran multi-informations de 12,3 pouces et le système Advanced Park.

La série TX 2025 conserve ses deux groupes motopropulseurs. Le TX 350 est équipé d’un moteur quatre cylindres en ligne turbocompressé de 2,4 litres développant 275 ch et 317 lb-pi de couple, avec une consommation de carburant combinée de 11,5 L/100 km. Pour les conducteurs à la recherche de performances hybrides, le TX 500 h utilise un système hybride turbocompressé de 2,4 litres avec la transmission intégrale DIRECT4 de Lexus, développant 366 ch, 409 lb-pi de couple et une consommation combinée de 8,6 L/100 km.

À l’intérieur, le TX donne la priorité à l’espace, au confort et à la polyvalence. Le VUS à trois rangées offre des configurations de sièges pour six ou sept passagers, y compris un mécanisme d’assistance coulissant pour faciliter l’accès à la troisième rangée. La capacité de chargement varie de 1 625 à 2 747 litres lorsque les deuxième et troisième rangées sont repliées. L’écran tactile Lexus Interface de 14 pouces de série offre un accès multimédia, une compatibilité avec les téléphones intelligents et un assistant virtuel en langage naturel pour la navigation et les commandes du véhicule.

Chaque TX est équipé du système de sécurité Lexus Safety System+ 3.0. Les caractéristiques de série comprennent la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et huit coussins gonflables. Des systèmes de sécurité avancés tels que l’assistance au changement de voie et l’alerte de trafic transversal avant sont disponibles sur les versions supérieures, y compris les versions F SPORT.

La gamme Lexus TX 2025 est maintenant disponible au Canada, avec un PDSF de départ de 69 015 $.

Prix des modèles de la série Lexus TX 2025