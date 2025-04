Les États-Unis modifient leurs règles sur les tarifs automobiles, accordant un répit aux VÉ assemblés localement

Tesla échappe à la surtaxe de 25 % grâce à une règle américaine autorisant 15 % de contenu hors USMCA

Une nouvelle politique américaine permet jusqu’à 15 % de contenu non USMCA dans les véhicules assemblés aux États-Unis avant qu’un tarif ne s’applique.

La position manufacturière et logistique de Tesla aux États-Unis lui permet de tirer pleinement avantage de ce changement.

Malgré ce répit, la pression sur les prix des VÉ demeure, même si les ventes de VÉ à batterie ont bondi de 19 % au premier trimestre de 2025.

Le gouvernement américain a mis à jour son cadre tarifaire automobile afin d’alléger les droits sur les véhicules électriques (VÉ) assemblés aux États-Unis avec une forte proportion de contenu régional. En vigueur depuis le 29 avril 2025, la nouvelle politique introduit un seuil de 15 % pour le contenu non conforme à l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (USMCA), au-delà duquel une surtaxe de 25 % s’appliquera. Ce seuil sera resserré en 2026 et devrait être éliminé d’ici 2027.

Selon les nouvelles règles, les véhicules assemblés aux États-Unis comportant au moins 85 % de composants provenant des États-Unis, du Canada ou du Mexique sont exemptés de la surtaxe de 25 %. Cette mesure profite principalement aux constructeurs qui disposent d’installations d’assemblage américaines et de chaînes d’approvisionnement régionalisées.

Tesla est particulièrement bien positionnée pour bénéficier de cette révision. Une analyse démontre que les modèles produits aux États-Unis respectent les exigences de contenu USMCA, ce qui pourrait permettre au constructeur d’éviter jusqu’à 2,5 milliards $ US en tarifs. Toutefois, les composants en provenance de la Chine restent exclus de tout crédit tarifaire, et les droits imposés sur l’aluminium et l’acier continuent de s’appliquer.

La réaction du marché s’est déjà fait sentir. Au premier trimestre de 2025, les ventes totales de véhicules aux États-Unis ont augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente. Les ventes de véhicules électriques à batterie (VÉB) ont bondi de 19 %, alors que celles des hybrides rechargeables (VHR) ont diminué de 7 %. Cette croissance est en partie attribuable à des achats anticipés de consommateurs, craignant des hausses de prix à venir en raison des tarifs ou de modifications aux crédits d’impôt fédéraux.

Les données sur les prix montrent que l’écart entre le prix des VÉ et celui des véhicules thermiques a atteint 25 % en mars 2025, comparativement à 6 % en septembre 2023. Malgré le répit temporaire qu’offre le nouveau seuil de contenu régional, l’incertitude demeure en ce qui concerne l’évolution à long terme des prix, particulièrement en raison des réductions tarifaires prévues et des droits sur les matières premières toujours en vigueur.

Les véhicules non assemblés aux États-Unis continuent d’être soumis à la surtaxe complète de 25 %. De plus, l’administration américaine a précisé que la nouvelle politique interdit le « cumul tarifaire » : les pièces automobiles ne seront pas assujetties à des surtaxes multiples, sauf dans le cas de composants d’origine chinoise.

Selon leur niveau de contenu USMCA et leur lieu d’assemblage, les impacts varieront d’un constructeur à l’autre. Ford, General Motors, Hyundai et Kia pourraient être affectés différemment en fonction de la structure de leurs chaînes d’approvisionnement respectives. Les modèles assemblés au Canada ou au Mexique sont exemptés, à condition que leur composition respecte les nouvelles normes.

Le processus officiel de vérification de la conformité du contenu USMCA est encore en cours d’élaboration.