Les droits de douane américains sur l’automobile entraînent des réductions de production, des licenciements et des hausses de prix dans l’ensemble de l’industrie 

Les droits de douane sur les véhicules remodèlent les chaînes d’approvisionnement mondiales : les constructeurs automobiles licencient et adaptent leurs prix.

Les États-Unis commencent à imposer des droits de douane de 25 % sur les automobiles ; les constructeurs automobiles arrêtent leur production et prévoient de réorienter leur production vers le marché intérieur. Les prix des véhicules importés pourraient augmenter jusqu’à 27 200 $ US ; les droits de douane sur les pièces commencent le 3 mai. Le Canada, la Chine et l’Union européenne ripostent par des droits de douane et les négociations commerciales s’intensifient.



Un droit de 25 % sur les véhicules importés est entré en vigueur aux États-Unis le 3 avril, entraînant des changements de production, des licenciements et des ajustements de prix dans l’ensemble de l’industrie automobile. Les droits de douane s’étendront aux pièces automobiles importées à partir du 3 mai.

Les contributions, introduits par l’administration Trump, font partie d’une stratégie plus large visant à accroître la fabrication nationale. En réaction, les entreprises ont commencé à suspendre ou à déplacer leur production tout en réévaluant les prix des véhicules.

Les constructeurs automobiles et les analystes prévoient de fortes augmentations de prix pour les véhicules importés et fabriqués aux États-Unis. Selon les estimations de l’Anderson Economic Group, les prix pourraient augmenter de 3 400 à 6 100 $ américains pour les véhicules construits aux États-Unis, tandis que les importations en provenance d’Europe et d’Asie pourraient connaître une hausse allant jusqu’à 27 200 $. En 2024, les importations représentaient environ 45 % des ventes de véhicules neufs aux États-Unis. Les principaux fournisseurs sont le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, le Canada et l’Allemagne.

Stellantis a temporairement licencié 1 000 travailleurs dans le Michigan et l’Indiana et a interrompu la production dans ses usines de Windsor (Ontario) et de Toluca (Mexique). L’usine de Windsor fabrique la Chrysler Pacifica, le Voyager et la Dodge Charger Daytona électrique, tandis que l’usine de Toluca produit la Jeep Compass et la future Jeep Wagoneer S.

Infiniti a suspendu la production des QX50 et QX55 fabriqués au Mexique pour le marché américain. Volkswagen et Audi ont retardé les livraisons de véhicules construits au Mexique et à l’étranger. Certaines voitures sont retenues dans les ports américains.

En revanche, certains constructeurs automobiles transfèrent leur production vers des usines américaines. Nissan a annulé ses projets de suppression d’une équipe dans son usine du Tennessee. Mercedes-Benz envisage de transférer sa production vers son usine d’Alabama, tandis que GM augmente la production de camionnettes dans son usine de l’Indiana.

Les stratégies de prix varient également. Volkswagen a ajouté une ligne sur les autocollants de fenêtre pour les frais d’importation aux frais de destination pour les véhicules fabriqués en Europe et au Mexique. Ferrari et Ineos ont augmenté les prix des modèles destinés aux États-Unis de 10 et 11 % respectivement.

Ford et Stellantis ont lancé des promotions à court terme offrant à tous les clients les prix pratiqués par les employés. La réduction de Ford se poursuit jusqu’au 2 juin, tandis que l’offre de Stellantis prend fin le 30 avril. Hyundai n’a pas ajusté ses prix, mais évalue les impacts potentiels.

Le Canada a réagi en appliquant ses propres droits de douane de 25 % sur les véhicules fabriqués aux États-Unis. Dans le cadre de l’USMCA, seul le contenu non canadien des véhicules qui respectent les règles de l’accord commercial est soumis à des droits de douane. Selon le ministre de l’Économie, Marcelo Ebrard, le Mexique est en pourparlers avec les États-Unis pour atténuer les effets des droits de douane dans un délai de 40 jours.

Les droits de douane américains sur les automobiles ne s’appliquent pas aux véhicules en provenance du Canada et du Mexique qui respectent les règles de l’USMCA, mais ils seront soumis à des taxes sur tout contenu non américain. Les pièces automobiles fabriquées dans ces pays restent également exemptées jusqu’à ce qu’une méthode d’évaluation du contenu non national soit finalisée.