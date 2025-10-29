Les designers de Kia utilisent un camouflage inspiré de l’art pour dissimuler le Telluride 2027 à la vue de tous

Le Telluride 2027 camouflé termine ses essais hors route avant sa présentation officielle au Salon de l’auto de Los Angeles.

Kia dévoile un Telluride de préproduction enveloppé d’un camouflage mêlant croquis de design et dégradés de couleurs.

Une vidéo tournée dans les Alabama Hills met en valeur la robustesse du VUS sur des terrains difficiles.

Des coordonnées GPS et des motifs artistiques relient le design à Telluride, au Colorado, et à la philosophie stylistique de Kia.

Kia America a publié de nouvelles images du VUS Telluride 2027 camouflé avant sa première mondiale prévue au Salon de l’auto de Los Angeles le 20 novembre. Le modèle de préproduction y est montré en pleine traversée de terrains accidentés en Californie.

Le camouflage, conçu par le Kia Design Center America (KDCA), s’inspire de la philosophie de design de la marque, « Opposites United ». À partir de lignes entrecroisées tirées de divers croquis de design, les concepteurs ont créé un habillage destiné à dissimuler les formes de production du véhicule tout en intégrant des motifs abstraits qui reflètent son processus de développement.

« Concevoir un camouflage pour le Telluride est une tout autre démarche que de concevoir le véhicule qui se cache sous le vinyle », a déclaré Tom Kearns, vice-président et designer en chef principal du KDCA. Le motif intègre des influences visuelles des artistes Keith Haring et Mr. Doodle, avec des lignes et silhouettes superposées dérivées des premiers concepts de design.

Le camouflage arbore également un dégradé de couleurs allant de l’orange à l’avant au violet à l’arrière. Selon Kearns, cette transition de teintes chaudes vers des tons froids complète les feux de jour ambrés du véhicule tout en créant un contraste marqué avec les éléments arrière. Des coordonnées géographiques imprimées au bas des portières avant pointent vers Telluride, au Colorado, la ville qui a inspiré le nom du VUS.

Les images hors route ont été captées dans la région des Alabama Hills, au centre de la Californie. Ce paysage exigeant comprend des pentes abruptes, des affleurements rocheux, des traversées d’eau et des lits de sable. Ce décor désertique a été choisi pour mettre en valeur les performances réelles et les capacités d’aventure du Telluride.

Le nouveau Telluride sera officiellement dévoilé sans camouflage au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre. Son design repose sur la philosophie « Opposites United » de Kia, présentée en 2021 par le vice-président exécutif Karim Habib, qui fusionne les contrastes visuels et conceptuels autour de cinq principes clés : Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life et Tension for Serenity.