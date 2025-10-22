Kia dévoile un aperçu du Telluride 2027 avant sa première mondiale au Salon de l’auto de Los Angeles

Les images aguiche révèlent un design revu, tandis que nous spéculons sur la direction mécanique du VUS Kia Telluride de deuxième génération.

L’aguiche du Telluride 2027 montre un style révisé et un éclairage à DEL vertical « Star Map »

Les motorisations hybrides et V6 du Palisade 2026 devraient être reprises par le Telluride

La première mondiale aura lieu le 20 novembre au Salon de l’auto de Los Angeles, avec diffusion en direct

Kia a publié les premières images de l’aguiche du Telluride 2027 de deuxième génération avant sa présentation officielle au Salon de l’auto de Los Angeles, le 20 novembre.

Les images dévoilent un design extérieur revisité, façonné selon la philosophie de design « Opposites United » de Kia, qui met l’accent sur le contraste entre les formes naturelles et celles créées par l’homme. Le VUS adopte une silhouette carrée et robuste, un éclairage à DEL vertical « Star Map » et des plis angulaires dans les ailes. Kia a également mis en avant un effet de toit flottant obtenu grâce à des montants D assombris et une ceinture de caisse ascendante qui rejoint un pilier arrière incliné vers l’avant.

Les éléments de design suggèrent un profil plus vertical, un capot large et des lignes de carrosserie fluides. L’inspiration provient des montagnes entourant Telluride, au Colorado, avec des formes angulaires et taillées destinées à refléter le relief environnant. Les ailes proéminentes accentuent la posture du VUS, tandis que les contours raffinés ajoutent de la dimension au profil latéral du véhicule.

Attentes liées à la motorisation et à la plateforme

Bien que Kia n’ait pas encore révélé les spécifications techniques complètes du Telluride 2027, les mises à jour du Hyundai Palisade 2026, étroitement apparenté, donnent un bon aperçu de ce qui pourrait suivre.

Le Palisade 2026 propose désormais, pour la première fois, une motorisation hybride combinant un moteur quatre cylindres turbo de 2,5 litres à deux moteurs électriques intégrés. Ce système offre une puissance totale estimée à 329 chevaux et un couple de 339 lb-pi, avec une autonomie sur autoroute pouvant atteindre 996 kilomètres. Un nouveau moteur V6 de 3,5 litres à combustion interne est également offert, produisant environ 287 chevaux et 260 lb-pi de couple, ainsi qu’une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 268 kilogrammes (5 000 lb).

Étant donné que le Telluride partage sa plateforme avec le Palisade, des versions hybrides et V6 similaires pourraient être offertes sur le modèle 2027. Le groupe motopropulseur hybride pourrait également proposer une capacité de remorquage estimée à 1 814 kg (4 000 lb).

Sur le plan dimensionnel, le Palisade 2026 affiche une croissance notable : la longueur totale augmente de 63,5 mm (2,5 po) et l’empattement s’allonge de 68,6 mm (2,7 po). Si le Telluride 2027 adopte ces mesures, cela se traduirait probablement par un meilleur accès à la troisième rangée ainsi que par un espace accru pour les passagers et les bagages.

Technologie intérieure et dispositifs de sécurité

Le Palisade 2026 a également introduit plusieurs innovations technologiques et de sécurité susceptibles d’influencer le prochain Telluride, notamment :

• Deux écrans numériques panoramiques de 12,3 pouces de série

• Sièges Relaxation aux première et deuxième rangées avec repose-jambes motorisés

• Apple CarPlay et Android Auto sans fil

• Clé numérique 2.0 accessible par téléphone intelligent

• Ports USB-C de 100 watts dans les trois rangées

• Mises à jour logicielles par liaison sans fil

• Wi-Fi intégré avec Alexa intégrée

• Attelage d’usine installé en série

Les fonctions de sécurité avancées du Palisade incluent une caméra de tableau de bord à double objectif intégrée, dix coussins gonflables, des prétendeurs de ceintures pour la troisième rangée et un système amélioré d’alerte de présence arrière. Un rétroviseur intérieur numérique et un compartiment de stérilisation UV-C optionnel sont également disponibles.

Kia n’a pas confirmé quels éléments seront repris par le Telluride 2027, mais les similitudes de plateforme laissent présager des améliorations comparables pour ce VUS.

Date de présentation

La première mondiale du Telluride 2027 est prévue pour le 20 novembre à 9 h, heure du Pacifique, lors de la conférence de presse de Kia au Salon de l’auto de Los Angeles. Une diffusion en direct sera accessible sur le site web et les réseaux sociaux de Kia.

Le Telluride demeure l’un des modèles les plus populaires de Kia en Amérique du Nord. Cette deuxième génération devrait poursuivre sur cette lancée grâce à un design actualisé, de nouvelles options mécaniques et une technologie embarquée améliorée.