Les dernières informations sur les droits de douane imposés par les États-Unis au Canada et au Mexique et leur impact sur l’industrie automobile

Les nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Canada et du Mexique pourraient faire augmenter le prix des véhicules et perturber la production.

Les États-Unis imposeront des droits de douane de 25 % sur la plupart des importations en provenance du Canada et du Mexique à partir du 4 mars.

Les analystes estiment que les prix des véhicules pourraient augmenter de 4 000 à 10 000 $ en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Les constructeurs automobiles pourraient interrompre leur production afin d’évaluer l’environnement commercial et les éventuels retours en arrière sur les droits de douane.

Le gouvernement américain imposera des droits de douane de 25 % sur la plupart des importations en provenance du Canada et du Mexique à partir du 4 mars. Il ne fait aucun doute que cette mesure aura des répercussions considérables sur l’industrie automobile nord-américaine. Les ressources énergétiques canadiennes seront taxées à un taux inférieur de 10 %, tandis que les États-Unis prévoient également d’augmenter les droits de douane sur les importations chinoises de 10 à 20 %.

La Maison Blanche a justifié ces droits de douane par la nécessité de lutter contre l’immigration clandestine et le trafic de drogue. En réponse à ces préoccupations, le Mexique a déployé 10 000 membres de la Garde nationale à sa frontière et extradé des membres présumés de cartels, tandis que le Canada a accepté de nommer un « tsar du fentanyl ».

Les droits de douane devaient initialement entrer en vigueur le 4 février, mais leur application a été reportée à la suite de négociations entre les trois gouvernements. La nouvelle date d’entrée en vigueur est fixée au 4 mars à 0 h 01 (heure de l’Est).

En 2024, les États-Unis ont importé environ 3,6 millions de véhicules du Canada et du Mexique, selon S&P Global Mobility. Les droits de douane menacent de perturber une chaîne d’approvisionnement automobile étroitement intégrée qui fonctionne avec des barrières commerciales minimales depuis le pacte automobile américano-canadien de 1965 et l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1992.

Les pièces automobiles traversent souvent plusieurs fois les frontières avant l’assemblage final du véhicule. En conséquence, les droits de douane pourraient entraîner une hausse significative des coûts, une analyse de l’Anderson Economic Group estimant que les prix des véhicules en Amérique du Nord pourraient augmenter de 4 000 à 10 000 $. Les constructeurs ont peu de possibilités de déplacer leur production ou d’ajuster leur approvisionnement en raison des longs cycles de production de l’industrie et des investissements à forte intensité de capital.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs devraient répercuter les coûts supplémentaires sur les consommateurs. Certains fabricants de pièces détachées ont prévenu que les droits de douane seraient difficiles à absorber, en particulier pour les petites entreprises.

Des ralentissements ou des arrêts de production sont possibles dans les usines d’assemblage si les fournisseurs ne sont pas en mesure de livrer les composants. L’industrie automobile a déjà été confrontée à des perturbations similaires lors de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, où l’absence d’une seule pièce a entraîné l’arrêt des chaînes de production.

Certains constructeurs peuvent choisir d’arrêter temporairement la production de véhicules plutôt que de les vendre avec des marges réduites. Par exemple, les entreprises qui importent des véhicules du Mexique pourraient interrompre leur production dans l’attente d’une résolution sur les droits de douane.

Alors que certains modèles les plus vendus, comme le Ford F-150, sont fabriqués aux États-Unis, d’autres, comme le Toyota RAV4, sont principalement importés du Canada et pourraient être affectés par les nouveaux droits de douane.

Autres mesures commerciales et modifications tarifaires mondiales

Outre les tarifs douaniers entre le Canada et le Mexique, le gouvernement américain s’apprête à mettre en œuvre une taxe à l’importation de 25 % sur l’acier et l’aluminium à partir du 12 mars. Ces droits de douane s’ajouteront aux droits de douane canadiens et mexicains, doublant ainsi la taxe sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance de ces pays.

L’Union européenne impose actuellement des droits de douane de 10 % sur les importations de voitures américaines, alors que les États-Unis imposent des droits de douane de 2,5 % sur les voitures européennes. Toutefois, les droits de douane américains sur les camions légers européens sont restés à 25 % depuis 1964. Tout ajustement des droits de douane sur l’automobile pourrait modifier la dynamique commerciale du secteur.

Nous devrions nous préparer à l’impact…