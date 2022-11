Les constructeurs révisent déjà les chiffres de production de 2023 en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques

Des millions de véhicules devraient à nouveau être « perdus ».

Jusqu’à présent, en 2022, plus de 3,6 millions de véhicules n’ont pas été assemblés.

La situation s’est améliorée par rapport aux 10,5 millions de véhicules perdus en 2021, mais la « normale » est encore loin. Il y a quelques mois encore, de nombreux constructeurs automobiles avaient bon espoir pour 2023. La production de micropuces devrait augmenter, ce qui a encouragé les constructeurs automobiles à prévoir des chiffres plus élevés pour la production de nouveaux véhicules l’année prochaine, mais la réalité est peut-être que les volumes normaux ne seront pas atteints avant un an ou plus.

L’enthousiasme est venu du fait que la production de puces devrait augmenter de 20 % en 2023, suite aux investissements massifs des producteurs de puces. Malgré cette bonne nouvelle, la réalité est que l’industrie automobile n’assemblera pas 20 % de véhicules supplémentaires.

« Lentement, davantage de puces sont filtrées dans l’industrie automobile », a déclaré Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales pour les véhicules chez AutoForecast Solutions. « Mais lorsque nous voyons que la production de véhicules à marge élevée est toujours affectée, nous savons que les réponses ne sont toujours pas là — et nous le constatons encore. »

Étant donné que les constructeurs automobiles se sont tournés vers des modèles plus haut de gamme et plus lucratifs au cours de l’année dernière et que ces mêmes véhicules ont besoin de plus de puces que jamais, l’industrie sera probablement à court de puces l’année prochaine, selon Automotive News. Cela signifie que la production de voitures et de VUS moins coûteux destinés aux masses n’augmentera pas de manière significative.

Et enfin, il y a une récession qui se profile pour 2023. Fiorani annonce qu’il s’agit de « l’ombre la plus sombre sur l’avenir, ».