Les constructeurs japonais pourraient réduire leur production si les tarifs américains sont mis en place

Honda, Nissan et Toyota ont déclaré que les menaces tarifaires constituaient une urgence.

Les droits de douane proposés pourraient réduire le taux de croissance économique du Japon de 0,2 point de pourcentage.

Honda serait le moins touché de tous les constructeurs japonais, et Mitsubishi, le plus touché.

L’administration Trump a déclaré qu’elle imposerait des droits de douane de 25 % sur tous les véhicules de tourisme importés aux États-Unis à partir du 2 avril, dans le but de promouvoir l’industrie manufacturière américaine.

Bien entendu, cette mesure aura des répercussions massives sur les constructeurs automobiles qui fabriquent des véhicules en dehors du pays, ce qui est le cas de la plupart des grands acteurs de l’industrie.

Face à ces droits de douane proposés, les constructeurs automobiles japonais s’efforcent de trouver des moyens d’atténuer le choc.

L’un de ces moyens consistera à réduire considérablement le nombre de véhicules produits au Japon pour le marché américain, car on s’attend à ce que leurs ventes chutent dramatiquement.

En tant que membres du conseil d’administration de l’Association des constructeurs automobiles japonais (JAMA), Honda, Toyota et Nissan ont inscrit les droits de douane américains imminents à l’ordre du jour de leur prochaine réunion à titre d’urgence, soulignant ainsi l’importance de trouver des solutions pour protéger l’industrie automobile japonaise locale.

Bien sûr, les constructeurs automobiles continuent de pousser le gouvernement japonais à poursuivre les négociations avec l’administration Trump pour s’assurer que les exportations de leur pays soient exclues des droits de douane de 25 %, mais celles-ci ont été infructueuses jusqu’à présent.

Cependant, tous les constructeurs automobiles japonais ne seront pas touchés de la même manière par ces droits d’importation, car nombre d’entre eux ont déjà une présence manufacturière significative aux États-Unis.

En effet, Honda est le constructeur automobile japonais le plus localisé (il a été le premier à fabriquer des véhicules aux États-Unis en 1982), ce qui signifie qu’il n’a dû importer que 5 379 véhicules du Japon sur le marché américain l’année dernière, sur un total de 1,4 million de ventes.

Nissan est également en assez bonne position puisqu’il produit ses modèles les plus populaires localement, avec seulement 14 % de ses ventes totales provenant de véhicules fabriqués au Japon, pour un total de 131 800 unités.

Toyota construit également beaucoup de véhicules en Amérique, puisque seulement 23 % de ses ventes aux États-Unis en 2024 provenaient de modèles produits au Japon. Bien que cette proportion soit faible, la position de Toyota en tant que premier constructeur automobile mondial signifie qu’il importe le plus de véhicules du Japon vers les États-Unis, avec 538 685 voitures et camions qui ont traversé le Pacifique l’année dernière.

Les entreprises plus petites seront plus durement touchées, car leur présence manufacturière américaine est moins développée, ce qui signifie qu’une plus grande proportion de leurs ventes globales provient de véhicules importés.

Par exemple, Subaru, qui exploite une usine dans l’Indiana, a envoyé plus de 328 064 véhicules du Japon aux États-Unis en 2024, ce qui représente environ 50 % de ses ventes aux États-Unis.

La situation est similaire chez Mazda, dont l’usine d’Alabama, codétenue avec Toyota, ne produit que le CX-50. Cela explique qu’elle ait dû importer du Japon 55 % des véhicules qu’elle a vendus aux États-Unis l’année dernière.

Depuis la fermeture de son usine de l’Illinois (aujourd’hui propriété de Rivian) en 2015, Mitsubishi importe la totalité des véhicules qu’il vend aux États-Unis, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux droits de douane qui devraient entrer en vigueur dans deux semaines.

Si ces chiffres donnent une idée de la situation des constructeurs japonais, ils ne donnent pas une image complète, car Honda, Toyota, Mazda et Nissan construisent également beaucoup de véhicules au Canada et au Mexique, qui seront également soumis aux mêmes droits de douane malgré l’accord de libre-échange nord-américain qui a été signé entre les trois pays au cours de la première administration Trump.

Autre détail à noter, les États-Unis imposent depuis des décennies des droits de douane de 2,5 % sur les voitures importées et de 25 % sur les camions importés, une mesure qui n’est actuellement pas égalée par le Japon.

En plus de provoquer des pertes d’emplois dans le secteur manufacturier au Japon et dans le monde entier, les droits de douane proposés sont également susceptibles d’augmenter le prix des véhicules pour les consommateurs américains.

Source : Automotive News