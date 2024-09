Les conducteurs de VE GM auront accès à 17 800 superchargeurs Tesla

– Les conducteurs de VE GM peuvent accéder à 17 800 superchargeurs Tesla à l’aide d’un adaptateur CC NACS de 310 $.

– Le réseau de recharge public de GM comprend désormais plus de 231 800 chargeurs de niveau 2 et chargeurs rapides à courant continu en Amérique du Nord.

– Les applications pour véhicules GM simplifieront la recherche, la recharge et le paiement aux superchargeurs Tesla pour plus de commodité.

General Motors Canada a annoncé quelque chose que la plupart des conducteurs de véhicules électriques (VE) attendaient depuis longtemps : GM accorde à ses clients l’accès à 17 800 Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord. À partir d’aujourd’hui, les conducteurs de VE de GM peuvent utiliser un adaptateur CC NACS spécialement conçu pour se connecter au vaste réseau de recharge de Tesla, améliorant ainsi la commodité de la recharge pour ses clients.

L’adaptateur NACS DC approuvé par GM sera essentiel pour les conducteurs qui souhaitent utiliser les stations Supercharger de Tesla. Proposé au prix de 310 $, l’adaptateur sera disponible chez les concessionnaires GM dans le courant de l’année 2024, les précommandes débutant le 18 septembre 2024. Cette initiative aligne GM sur d’autres constructeurs automobiles, dont beaucoup ont adopté des stratégies similaires pour élargir l’accès au réseau de superchargeurs de Tesla au cours des deux dernières années.

Outre l’accès aux superchargeurs de Tesla, GM étend son réseau de recharge public à plus de 231 800 chargeurs rapides de niveau 2 et à courant continu en Amérique du Nord. Ce réseau est appelé à se développer à mesure que GM continue de collaborer avec divers partenaires pour accroître l’infrastructure de recharge.

Les propriétaires de VE GM bénéficieront d’une expérience transparente lorsqu’ils utiliseront les Superchargeurs Tesla, grâce à l’intégration des applications mobiles de l’entreprise et de la connectivité OnStar. Grâce aux applications des véhicules GM, les conducteurs pourront localiser les stations de superchargeurs, vérifier la disponibilité en temps réel, lancer une charge et payer la session, le tout à partir de leurs téléphones mobiles. Ce processus rationalisé est conçu pour améliorer l’expérience des propriétaires de VE en rendant la recharge plus facile et plus efficace.

Les efforts de GM pour développer l’infrastructure de recharge s’inscrivent dans son objectif plus large de soutenir la transition vers un avenir entièrement électrique, malgré les conjonctures actuelles du marché des VE et les révisions apportées à ses plans d’électrification. L’intégration par GM Canada des Superchargeurs Tesla reste une étape importante vers l’amélioration de la commodité et de l’accessibilité de la recharge des VE. Les clients de GM sont encouragés à commander à l’avance l’adaptateur CC NACS et à profiter de ce réseau de recharge élargi.