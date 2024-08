Les commandes de Tesla Cybertruck sont ouvertes au Canada, il débute à 138 000 $

La camionnette angulaire de Tesla sera de plus en plus présente sur les routes canadiennes cet automne.

Seules deux versions seront proposées au départ

Tesla vient d’ouvrir les commandes du Cybertruck au Canada. L’étrange camionnette électrique sera proposée à un prix aussi élevé que sa personnalité. Les camions commenceront à 138 000 $ et monteront encore en prix.

L’entreprise a commencé à communiquer des informations aux détenteurs de réservations au Canada (via Electrek), et certains de ces clients ont reçu une invitation à transformer leur réservation en commande ferme. Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que Transports Canada a accordé une dérogation aux règles de sécurité des véhicules pour permettre à son système de direction électronique d’être vendu sur les routes canadiennes. Le système « n’a pas l’angle de braquage minimum de ±270 degrés requis pour les essais ».

Deux versions seront disponibles dès le lancement. La première est le Tesla Cybertruck AWD Foundation Series, qui sera proposé à partir de 137 990 $. Le camion est suffisamment lourd pour échapper à la taxe de luxe sur les véhicules de plus de 100 000 $, car il est classé comme un camion 2500 de Chevrolet ou un F-250 de Ford. Ce Cybertruck développe 600 ch et parcourt 512 km avec une charge complète.

Le Cyberbeast Foundation Series, modèle de 845 ch et 484 km, sera proposé à partir de 165 990 $. Ce camion peut passer de 0 à 100 en 2,7 secondes.

Les livraisons devraient débuter en octobre, et les autres versions pourront être commandées dans le courant de l’année. Le Ford F-150 Lightning 2024 est offert à partir de 59 995 $ au Canada et jusqu’à 110 495 $, et certaines versions bénéficient de mesures incitatives pour les véhicules électriques. Le Chevrolet Silverado EV est proposé entre 78 070 et 120 870 $.