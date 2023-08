Les circuits canadiens accueilleront la Coupe Nissan Sentra pour deux années supplémentaires

La Coupe Nissan Sentra prolongée pour les saisons 2024-2025, annoncée au Grand Prix de Trois-Rivières.

Steve Milette et Jacques Deshaies soulignent le succès de la série et l’enthousiasme croissant des Canadiens pour le sport automobile.

L’événement GP3R 2023 conclut la première moitié de la saison ; 30 pilotes ont participé aux manches 5 et 6.

Dans une annonce qui a trouvé écho auprès des amateurs de sport automobile canadiens, la présence de la Coupe Nissan Sentra sur les circuits canadiens a été prolongée pour les saisons 2024 et 2025. La nouvelle a été rendue publique ce week-end lors du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) par Steve Milette, président de Nissan Canada et Jacques Deshaies, promoteur de la série.

La Coupe Nissan Sentra, qui a vu le jour en 2021 pour succéder à la fructueuse Coupe Nissan Micra (2015-2020), a vu la victoire d’Alexandre Fortin lors de deux courses disputées pendant le week-end du GP3R. En garantissant la série pour deux saisons supplémentaires, Nissan Canada et JD Promotion & Compétition soulignent leur engagement envers le sport automobile canadien. Cette décision permet aux amateurs de profiter du spectacle de cette série populaire pendant une période prolongée. Si l’on tient compte de la Coupe Nissan Micra qui a débuté en 2015, Nissan Canada aura soutenu une série dans le sport automobile canadien pendant 11 saisons, ce qui constitue un engagement record pour une série de course sur route au pays.

Steve Milette a commenté le succès et l’enthousiasme croissant autour de la série. Il a souligné l’intérêt considérable que la Coupe Nissan Sentra a suscité, attirant à la fois des passionnés de la marque et de nouveaux amateurs de sport automobile. La preuve en a été faite lors d’événements tels que le tout premier Grand Prix Nissan au Complexe ICAR et l’affluence au GP3R.

Faisant écho aux sentiments de Milette, Jacques Deshaies a souligné le rôle essentiel de la série depuis la création de la Nissan Micra Cup en 2015, qui a ouvert les portes à de nombreux nouveaux pilotes. Deshaies a chaleureusement invité les pilotes et les fans à prendre part aux saisons à venir, les incitant à s’engager à la fois sur les médias sociaux et dans les émissions télévisées.

Pour l’instant, les amateurs de sport automobile peuvent continuer à profiter de la saison 2023 en cours. Le GP3R de ce week-end a marqué la fin de la première moitié de la saison, avec un nombre impressionnant de 30 pilotes participant aux courses des 5e et 6e manches.