Les aides avancées à la conduite, source de confusion, sont moins utilisées, selon Consumer Reports

Alors que les fonctions ADAS continuent de se développer, elles continuent de créer de la confusion.

CR ont publié des directives sur la manière d’accroître la satisfaction des clients et l’utilisation de ces systèmes.

Selon Consumer Reports, les systèmes avancés d’aide à la conduite qui prêtent à confusion peuvent causer plus de problèmes qu’ils n’en résolvent. La confusion sur ce que les systèmes peuvent et ne peuvent pas faire, ainsi que sur ce que les alertes embarquées essaient de dire au conducteur, peut conduire les conducteurs à désactiver les systèmes, perdant ainsi les avantages en termes de sécurité et de commodité.

« Les volants sont devenus encombrés de symboles méconnaissables pour faire fonctionner les fonctions ADAS, que les conducteurs doivent en quelque sorte distinguer et comprendre lorsqu’ils sont sur la route », explique Jake Fisher, directeur principal des tests automobiles de CR.

Pour aider, CR ont publié des directives que les constructeurs automobiles peuvent utiliser pour régler leurs systèmes, alertes et commandes. L’association de défense des consommateurs a utilisé les résultats de ses propres enquêtes auprès des utilisateurs de ces systèmes, ainsi que les résultats de ses propres essais sur route de véhicules neufs.

Les dispositifs ADAS comprennent les avertissements de maintien dans la voie et de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence autonome. En gros, tout ce qui va au-delà du simple régulateur de vitesse et qui peut contribuer à prévenir une collision ou à faciliter la conduite.

CR indique que ses membres préfèrent que leurs fonctions permettent une plus grande personnalisation. Par exemple, le réglage de l’accélération du régulateur de vitesse, la rapidité d’intervention du système et la possibilité de sélectionner le type d’avertissement. Consumer Reports estime que l’ajout de possibilités de réglage par le conducteur entraînerait une plus grande satisfaction et un taux d’utilisation plus élevé.

Il suggère également des explications à bord du véhicule. Il s’agit notamment d’affichages à l’intention du conducteur contenant davantage d’informations sur la raison pour laquelle une fonction a été désactivée ou sur ce qu’elle fait. Le fait de ne pas savoir pourquoi un système fait quelque chose pousse les utilisateurs à le désactiver. De même, s’ils ne savent pas ce qu’un système doit faire, ils sont moins susceptibles de l’utiliser.

Le rapport complet de Consumer Reports (en anglais) est disponible ici.