Les activités européennes de Ford sont confrontées à un risque potentiel de faillite malgré l’injection de 4,8 milliards de $ de liquidités aux États-Unis

Ford-Werke fait face à l’incertitude alors que la société mère met fin à sa protection contre l’insolvabilité

Le syndicat allemand de Ford met en garde contre le risque d’insolvabilité après que la société mère américaine a mis fin à son soutien financier à Ford-Werke.

La part de marché de Ford en Europe diminue alors que les faibles ventes de véhicules électriques augmentent la pression sur les opérations allemandes en difficulté.

Une injection de 4,8 milliards de $ vise à réduire la dette de Ford-Werke et à soutenir les efforts de restructuration en Europe.

Les dirigeants syndicaux allemands de Ford ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque accru de faillite des activités européennes du constructeur automobile, malgré une injection de capitaux de 4,4 milliards d’euros (4,8 milliards de $) de la part de sa société mère américaine.

Ford a annoncé ce financement le 10 mars pour faire face à l’endettement croissant de son unité Ford-Werke, déficitaire. Le constructeur automobile s’est également engagé à verser 500 000 euros sur quatre ans dans le cadre d’un plan d’amélioration des activités visant à rétablir la rentabilité en Europe.

La restructuration financière remplace un accord de longue date en vertu duquel les activités américaines de Ford couvraient les pertes de sa filiale allemande. Les représentants des travailleurs ont mis en garde contre les risques accrus d’insolvabilité.

Benjamin Gruschka, le principal représentant syndical de Ford-Werke, a déclaré que la suppression du soutien au crédit de Ford Motor Co. rendait la filiale allemande vulnérable.

« En principe, il est désormais possible que la filiale allemande fasse faillite dans quelques années si la situation ne s’améliore pas », a déclaré M. Gruschka à Automobilwoche, une publication sœur d’Automotive News Europe.

Ford-Werke gère les activités européennes de l’entreprise dans le domaine des voitures particulières et les opérations de fabrication en Allemagne et en Espagne. L’unité a dû faire face à des coûts élevés et à une faible demande, accumulant 9 milliards d’euros de dettes.

Les analystes du secteur suggèrent que Ford-Werke pourrait devenir un amortisseur financier pour les activités européennes de Ford en difficulté. Sans le soutien financier direct de la société mère américaine de Ford, l’unité allemande pourrait servir de société de portefeuille pour les actifs sous-performants, à l’instar du modèle de « bad bank » utilisé dans les restructurations financières.

La faiblesse des ventes de nouveaux modèles électriques, notamment les multisegments Explorer et Capri fabriqués à Cologne, a contribué à ce ralentissement. Selon l’étude de marché Dataforce, Ford a vendu 17 564 Explorer en 2023, tandis que seulement 1 919 Capri ont été livrés. Parallèlement, Ford reste plus compétitif dans le secteur des véhicules utilitaires.

« L’injection d’un milliard de $ vise à réduire le surendettement des usines Ford-Werke et à soutenir la transformation de nos activités en Europe », a déclaré Marcus Wassenberg, directeur général de Ford-Werke.

Ford a lancé un plan de restructuration en Europe il y a quatre ans, visant à passer à une gamme entièrement électrique d’ici la fin de la décennie. Depuis, le constructeur automobile a annoncé d’importantes suppressions d’emplois, dont 3 800 postes en 2023 et 4 000 licenciements supplémentaires l’année dernière.

La plupart des réductions ont eu lieu en Allemagne, où Ford réduit progressivement la production de son usine de Saarlouis, qui fabrique la voiture compacte Focus.