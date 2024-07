La Ford Capri est de retour, sous la forme d’un multisegment électrique

La Capri devient un véhicule électrique à quatre portes

Le modèle à la plus grande autonomie atteint plus de 600 km

Ford vient de lancer un nouveau multisegment électrique compact. La Ford Capri fait entrer un autre classique de l’Ovale bleu dans le XXIe siècle et nous vous laissons juger de la façon dont elle a été traitée cette fois-ci.

La Ford Capri 2024 est petite. Avec ses 4 634 mm de long, elle fait à peu près la même taille que le Bronco Sport. Elle est un peu plus lourde, avec environ 2 000 kg, grâce à une batterie lithium-ion de 77 kWh montée sous le véhicule.

Pour commencer, Ford le propose en deux versions : un modèle à propulsion arrière et un modèle à transmission intégrale. Il s’agit du modèle à « autonomie étendue », et Ford affirme qu’il devrait atteindre 627 km selon le cycle WLTP en version à propulsion arrière, ou 592 km en version à transmission intégrale.

Le moteur de la version à propulsion développe 282 ch et 402 lb-pi. Si elle n’a rien à voir avec les anciennes Capri, elle sera certainement rapide. Les deux moteurs du modèle à transmission intégrale développent au total 335 ch, les 402 lb-pi du moteur arrière étant complétés par les 99 lb-pi du moteur avant. Selon Ford, l’accélération à 100 km/h se fait en 5,3 secondes pour le modèle à traction intégrale et en une seconde de plus pour le modèle à propulsion.

Le design de Ford est très Polestar, même si Ford et Volvo, l’ancienne société mère de Polestar, se sont séparés il y a quelques décennies. L’allure est élégante et le traitement de la calandre de la nouvelle Ford rappelle les modèles Capri d’origine. Ford affirme qu’il s’agira d’un modèle de luxe avec des matériaux doux au toucher et un équipement de série très complet.

Non, nous ne nous attendons pas à ce que la Capri arrive de ce côté-ci de l’Atlantique. Oui, il semble qu’il serait un complément parfait à la gamme électrique de Ford, mais nous nous retrouverons probablement avec un Escape électrique plus grand (et plus cher) à la place. En outre, il s’agit en fait d’un véhicule Volkswagen, les deux entreprises partageant des technologies et des plates-formes électriques. Elle sera bientôt commercialisée.