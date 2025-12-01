Les acheteurs américains de voitures résistent aux prix élevés, ralentissant les ventes

Des prix élevés, une demande affaiblie et des habitudes d’achat en évolution redessinent le paysage des ventes automobiles aux États-Unis.

Les consommateurs optent pour des véhicules plus petits ou usagés alors que les paiements mensuels et les prix augmentent partout

Les concessionnaires automobiles réagissent avec davantage de rabais alors que les véhicules restent plus longtemps en inventaire

Les défauts de paiement augmentent chez les acheteurs à plus faible revenu en raison de l’inflation et des pressions sur le crédit

Les acheteurs américains commencent à résister aux prix historiquement élevés des véhicules, provoquant un ralentissement des ventes et une transition vers des stratégies d’achat plus abordables. Les concessionnaires et les analystes rapportent que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des véhicules plus petits, des modèles usagés et des prêts à plus long terme pour gérer les coûts.

Après des années de hausse des prix alimentée par des pénuries d’approvisionnement et une demande soutenue, des signes de fatigue chez les acheteurs commencent maintenant à émerger. Octobre a affiché le rythme de vente mensuel le plus lent en plus d’un an, et les prévisions de croissance pour 2025 ont été revues à la baisse. Les analystes anticipent désormais des gains faibles ou nuls, avec des tendances similaires attendues en 2026.

Des concessionnaires à travers le pays signalent que davantage de clients posent des questions directes sur l’abordabilité. En concession, les acheteurs de véhicules neufs se tournent vers des modèles d’entrée de gamme à plus bas prix. Même si l’achalandage en salle d’exposition demeure stable, un plus grand nombre d’acheteurs attendent de meilleures offres ou refusent carrément des paiements mensuels plus élevés.

Les pressions économiques contribuent à cette nouvelle réalité. L’inflation persistante, les tarifs sur les véhicules importés et l’affaiblissement du marché du travail poussent de nombreux Américains à réévaluer les achats importants. L’expiration en septembre du crédit fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques a également éliminé un incitatif clé, freinant l’élan des ventes de VE et réduisant le volume global.

Les constructeurs automobiles ont affiché de solides résultats au cours des trois premiers trimestres de 2025, General Motors rapportant une hausse de 10,5 % des ventes et Ford, une augmentation de 7,3 %. Toutefois, le ralentissement d’octobre et les tendances du début novembre suggèrent que le marché s’est refroidi. Les véhicules demeurent plus longtemps en inventaire et les concessionnaires offrent des incitatifs plus élevés pour conclure les ventes.

Certains acheteurs choisissent plutôt de prolonger la durée de vie de leur véhicule actuel. Avec le coût croissant des nouveaux achats, les départements de service observent une hausse de la demande alors que les clients investissent dans l’entretien et les réparations. Parallèlement, les prix des voitures d’occasion demeurent élevés en raison d’un inventaire limité provenant des années précédentes.

Les consommateurs à plus faible revenu semblent subir une pression financière accrue, alors que les défauts de paiement sur les prêts automobiles sont en hausse. Pendant ce temps, plusieurs des plus grands détaillants automobiles américains ont rapporté des marges plus faibles sur les ventes de véhicules neufs dans leurs résultats trimestriels les plus récents.

Malgré les enjeux d’abordabilité, un segment d’acheteurs à revenu élevé continue de stimuler la demande pour les camions et VUS haut de gamme dotés de caractéristiques avancées. Toutefois, les analystes avertissent qu’une dépendance excessive envers les consommateurs fortunés pourrait ne pas être viable pour la santé à long terme de l’industrie.

Source: Wall Street Journal