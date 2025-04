Cette année encore, le Salon de l’auto de New York est riche en dévoilements de la part des manufacturiers. Les constructeurs américains se sont faits discrets avec seulement la présentation d’une simple version du Jeep Wagoneer. En revanche, les constructeurs coréens ainsi que Subaru ont profité de cette vitrine pour dévoiler plusieurs nouveautés. Une fois de plus l’électrification est au rendez-vous.

Voici les 9 dévoilements marquants du Salon de l’auto de New York 2026.

Genesis X Gran Equator Concept

En marge du Salon de l’auto de New York, Genesis a levé le voile sur le X Gran Equator Concept. Il s’agit d’une première incursion pour la marque dans l’univers des VUS de luxe au style aventurier. Avec cette étude de style, Genesis évalue le mariage entre le luxe et l’overlanding.

Du même coup, le constructeur coréen de véhicules de luxe a réitéré son ambition en course automobile en dévoilant la GMR-001, une voiture d’endurance.

Hyundai Palisade 2026

En primeur nord-américaine, Hyundai a présenté le Palisade 2026. Avec la deuxième génération du VUS intermédiaire débarque une nouvelle version XRT Pro. Aussi, l’hybride s’ajoute au catalogue tout en conservant le moteur V6. Le Palisade 2026 profite d’un style complètement renouvelé.

Jeep Wagoneer Overland Special Edition 2025

Au Salon de l’auto de New York et à l’événement Jeep Easter Safari, Jeep a présenté la version Overland Special Edition du Wagoneer. Cette déclinaison dont les capacités hors route sont plus évoluées se distingue par son boîtier de transfert à deux vitesses, son différentiel arrière à glissement limité contrôlé électroniquement et ses pneus de 32 pouces.

Kia EV4 2026

Au Salon de l’auto de New York, Kia a levé le voile sur une première berline 100% électrique: l’EV4. Elle promet une autonomie de 531 kilomètres. La version à roues motrices avant débarquera au Canada en début d’année 2026, alors que la version à quatre roues motrices suivra dans les mois subséquents.

Kia K4 à hayon 2026

L’EV4 n’a pas été la seule nouveauté pour Kia au Salon de l’auto de New York. En effet, le constructeur coréen a aussi présenté la K4 à hayon. Grâce à son hayon, elle jouit d’un espace de chargement de 628,6 L derrière le dossier de la banquette arrière. Elle conserve la même offre mécanique que la K4 berline.

Subaru Solterra 2026

Subaru a réalisé un tour du chapeau au Salon de l’auto de Montréal avec trois nouveautés majeures. En primeur, la marque japonaise a amené le Solterra 2026. En plus d’être restylé, il hérite d’une autonomie bonifiée (450 kilomètres) et de plus de puissance (338 chevaux).

Subaru Trailseeker 2026

Pour le marché nord-américain, Subaru double son offre électrique. En effet, le Trailseeker rejoint les rangs du Solterra. Le Trailseeker est plus long et plus haut. Le constructeur annonce une autonomie de 420 kilomètres.

Subaru Outback 2026

Enfin, Subaru a aussi procédé au dévoilement de la septième génération de l’Outback. Autrefois reconnue comme une voiture familiale à hayon, elle devient officiellement un VUS. Elle conserve la même offre mécanique. Subaru continue d’offrir une version Wilderness qui se veut plus aventurière.

Volkswagen Tiguan Turbo 2026

De son côté, Volkswagen bonifie l’offre de son Tiguan de troisième génération. La version Turbo Highline R-Line 2026 voit sa puissance et son couple grimper à 268 chevaux et 258 lb-pi.