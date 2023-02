L’édition 2023 de l’événement Targa Newfoundland « Race the Rock » opposera les véhicules électriques aux véhicules à moteur à combustion interne

Cette course d’endurance légendaire se déroule à Terre-Neuve, au Canada.

Elle se déroule du 14 au 21 septembre.

Le Targa Newfoundland 2023 proposera une compétition visant à déterminer qui ou quoi règne — l’énergie électrique ou la combustion interne. Pour la première fois en 21 ans d’histoire de l’événement, ce sont les électrons contre les hydrocarbures.

La traversée de l’est et du centre de Terre-Neuve mettra les concurrents à rude épreuve : ils devront parcourir 1 900 km pendant six jours d’affilée, dont 500 km de sections de routes fermées et 1 400 km de routes de transit. Ils devront braver des terrains à grande vitesse, des étapes complexes et de multiples longueurs de transit, tout en se conformant aux règles quotidiennes. L’endurance, la résistance et la stratégie de leur véhicule seront mises à rude épreuve.

Le principe est simple : les constructeurs automobiles du monde entier ont produit des VE et continuent de faire de nombreuses déclarations sur leurs performances inégalées. Le rallye Targa Newfoundland offre une occasion unique de mettre ces affirmations à l’épreuve dans une comparaison directe. Bien entendu, les limites de recharge ont été prises en compte. Comme la route principale traverse la campagne de Terre-Neuve, où les stations de recharge permanentes peuvent être rares, les concurrents peuvent utiliser des stations portables avec l’accord préalable des organisateurs.

Si vous le pouvez, participez ou regardez ce défi en tête-à-tête entre le 14 et le 21 septembre de cette année. Il offre de nombreuses expériences uniques.