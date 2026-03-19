Le VUS électrique de Bentley se nommerait Barnato

Bentley prépare son premier VUS entièrement électrique, un modèle compact destiné à se glisser sous le Bentayga dans la gamme du constructeur de grand luxe. Pour le baptiser, la marque aurait décidé de puiser dans sa riche histoire. Le nom pressenti serait Barnato, du moins si l’on se fie aux demandes d’enregistrement de noms qui ont été effectuées aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

Woolf Barnato a laissé sa marque comme pilote Bentley dans les années 20.

Le nom Barnato a été enregistré aux États-Unis, mais aussi en Europe et au Royaume-Uni.

Le Bentley Barnato sera uniquement à motorisation électrique.

Origine du nom

Le nom fait référence à Woolf Barnato, l’une des figures centrales des légendaires « Bentley Boys », ces gentlemen pilotes qui dominaient les 24 Heures du Mans dans les années 1920. Trois participations, trois victoires (1928, 1929 et 1930). Mais son empreinte a été bien au-delà de ses performances en piste. Il a investi dans la compagnie lors d’une période délicate, permettant à W.O. Bentley de poursuivre son œuvre. En 1930, il paria qu’il pouvait battre le Train Bleu entre Cannes et Calais au volant de sa Speed Six : il gagna avec quatre minutes d’avance, au prix d’une amende infligée par les autorités françaises.

Ce même coupé (Speed Six) a inspiré le concept EXP 15, préfigurant le futur VUS qui s’apprête à voir le jour.

Ce que l’on sait du VUS

Le futur Barnato, attendu avant la fin de 2026 comme modèle 2027, va reposer sur la plateforme PPE du Groupe Volkswagen, la même que celle qui reçoit l’Audi Q6 e-tron et le Porsche Macan électrique. Le chef de la direction de Bentley, Frank-Steffen Walliser, a écarté toute version hybride ou thermique. Bentley garde donc le cap sur l’électrique.

Autre nom possible

Un deuxième nom, Torcal, a également été enregistré en Europe et au Royaume-Uni par Bentley, laissant planer un certain doute. Cependant, puisque le modèle sera vendu aux États-Unis et que le nom Barnato a également été enregistré chez nos voisins du Sud, tout porte à croire que c’est ce dernier qui servira à identifier le premier VUS tout électrique de Bentley.

Le tout, bien sûr, sera confirmé dans les prochaines semaines ou les prochains mois.