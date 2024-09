La Flying Spur devient électrique : la nouvelle berline de Bentley offre jusqu’à 76 km d’autonomie en mode 100% électrique

La nouvelle Flying Spur devient la berline la plus puissante de l’histoire de l’entreprise

La nouvelle Flying Spur est équipée d’un système hybride développant 771 chevaux et 738 lb-pi de couple.

Elle offre une autonomie de 76 km en mode électrique pur et de faibles émissions de CO2.

Grâce à une personnalisation poussée et à l’intégration de technologies avancées, la Flying Spur incarne le luxe et l’innovation.

Bentley a présenté la quatrième génération de la berline Flying Spur, marquant une étape importante en tant que berline la plus puissante de la gamme du constructeur automobile de luxe. Le nouveau modèle est équipé d’un groupe motopropulseur innovant « Ultra Performance Hybrid », qui associe de hautes performances à un meilleur rendement énergétique.

Le système hybride de la Flying Spur jumèle un moteur V8 biturbo de 4,0 litres de 592 chevaux à un moteur électrique de 187 chevaux, soit une puissance totale de 771 chevaux et un couple de 738 lb-pi. Ce groupe motopropulseur permet au véhicule d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes, ce qui le positionne comme un concurrent redoutable dans le segment des berlines hautes performances.

Outre ses performances impressionnantes, la nouvelle Flying Spur présente des caractéristiques environnementales améliorées. Le système hybride permet une autonomie de 76 km en mode électrique pur, avec des émissions de CO2 de 33 g/km. L’autonomie totale s’élève à 829 km, en combinant l’électricité et l’essence.

Le châssis du véhicule est équipé des systèmes Bentley Dynamic Ride, All-Wheel Steering et Performance Active Chassis. De nouveaux amortisseurs à double valve ont été introduits pour optimiser le confort et la maniabilité dans les différents modes de conduite, notamment Confort, Bentley et Sport.

À l’extérieur, la calandre a été rafraîchie, le pare-chocs et le diffuseur ont été revus et de nouvelles jantes de 22 pouces ont été proposées en option. L’intérieur a été affiné avec de nouveaux sièges dotés d’un matelassage en diamant 3D et une utilisation accrue de matériaux de luxe.

Bentley a également mis en place une nouvelle architecture électrique pour améliorer l’intégration des technologies et l’expérience utilisateur. Le My Bentley App Studio permet l’intégration directe d’applications populaires, soulignant les avancées en matière de connectivité des véhicules.

La Flying Spur offre des options de personnalisation étendues, avec plus de 700 combinaisons de couleurs de cuir et trois choix de systèmes audio. Ce niveau de personnalisation souligne l’engagement de Bentley en faveur de la fabrication sur mesure.

Parmi les nouvelles caractéristiques de confort, citons la spécification des sièges Wellness, qui offre des fonctions de climatisation automatique des sièges et de réglage postural pour les quatre sièges. Le système de climatisation intègre désormais des ioniseurs et des filtres à particules pour améliorer la qualité de l’air dans l’habitacle.

Bentley prévoit d’introduire des fonctions supplémentaires par le biais de mises à jour régulières, telles que la prédiction des feux de circulation verts pour les environnements de conduite urbains.

La nouvelle Flying Spur est désormais disponible à la commande, les livraisons devant débuter dans les mois à venir. Les prix n’ont pas été communiqués au moment de l’annonce.