Le Truckle : là où l’artisanat de cowboy rencontre Ford : le porte-clé mains libres le plus cool qui soit

Ford propose maintenant un accessoire à la fois original, artistique et unique en son genre : une boucle de ceinture conçue pour accueillir la clé de votre Ford F-150.

Le Truckle est fabriqué à la main en Utah

Il célèbre les 50 ans du F-150

Il est offert à environ 200 $ US

Le Truckle : l’esprit du Far West rencontre la modernité

Conçu exclusivement pour les propriétaires de camions Ford, le Truckle en édition limitée est une boucle de ceinture sur mesure capable de loger une clé intelligente de modèle 2018 ou plus récent. Vendue au prix de 200 $ US, elle transforme un accessoire pratique en véritable pièce d’ingénierie portable. Andy Andrews la décrit comme « la version la plus élégante de l’accès mains libres qu’un propriétaire de camion puisse expérimenter ».

Chaque Truckle est façonné à la main du début à la fin, du premier croquis jusqu’au polissage final. Le processus implique de chauffer le métal à des températures précises, de le marteler et de graver des détails microscopiques nécessitant parfois une loupe pour être parfaitement exécutés. « Chaque boucle », explique Andrews, « représente un moment unique dans le temps. »

Cette rigueur artisanale fait écho à l’héritage du Ford F-150, dont les 50 ans d’évolution ont défini la durabilité et le sens du devoir depuis les chaînes de montage de Dearborn (Michigan) et de Kansas City (Missouri). Le Truckle rend hommage à cette lignée — preuve qu’un bon design, qu’il s’agisse d’un camion ou d’une boucle, est le fruit de décennies de perfectionnement.

Le parcours d’un cowboy devenu forgeron

À la tête de cette création se trouve Andy Andrews, ancien cowboy de rodéo devenu maître artisan et propriétaire de A Cut Above Buckles. Son entreprise familiale est réputée pour ses boucles de ceinture forgées à la main, alliant art et tradition. Aujourd’hui, ce savoir-faire s’applique à un produit inédit et profondément américain.

L’histoire d’Andrews est aussi authentique que l’héritage western qu’il incarne. Originaire du Nouveau-Mexique et cowboy dans l’âme, il possède un camion Ford depuis 1969. Il a passé une partie de sa jeunesse à participer à des rodéos aux côtés de cowboys autochtones et hispaniques, eux aussi habiles orfèvres. En les observant, il a développé une fascination pour la métallurgie et a appris en autodidacte l’art du travail de l’argent dans les années 1970 et 1980.

Après avoir raccroché ses éperons, Andrews s’est installé à Los Angeles pour perfectionner son art, collaborant avec le maquettiste Ruben Delgado, qui travaille encore à ses côtés aujourd’hui. Sa grande percée survient en 1999 lorsque Ronnie Williams, alors président de la International Rodeo Association, lui offre un contrat pour concevoir les boucles de championnat.

« Je n’avais même pas d’entreprise à l’époque, » se souvient Andrews. « Mais il m’a dit qu’il me faisait confiance et savait que j’étais capable. Il m’a envoyé un contrat au nom de “A Cut Above Buckles”, alors j’ai cru qu’il avait confié le travail à quelqu’un d’autre. Je l’ai appelé, et il m’a répondu : “Non, c’est moi qui ai nommé ton entreprise. Je veux que tu fasses des boucles au-dessus de toute la camelote qu’il y a sur le marché.” » Ce fut sa toute première commande.

Une entreprise familiale forgée dans la foi et la patience

Ce qui a commencé comme une aventure solitaire est devenu une entreprise familiale multigénérationnelle. Les filles d’Andrews, Kellyn et Amanda, son gendre Kyle, et sa petite-fille Taylor occupent tous des rôles essentiels, du design à la gestion numérique. « Honnêtement, j’aime simplement que la famille soit impliquée, » dit Andrews. « Mais il y a une condition : nous devons tous faire preuve de patience et de tolérance. Notre plus grande réussite, c’est de bien nous entendre, de nous soutenir et de nous soucier profondément les uns des autres. »

Ce même esprit d’unité règne dans l’atelier, où Andrews et Delgado travaillent encore côte à côte sur chaque pièce qui quitte A Cut Above. Chaque boucle porte en elle l’histoire d’un artisanat, mais aussi celle d’une famille, d’une amitié et d’une foi partagée.

Le dévoilement officiel

Le Truckle en édition limitée a fait ses débuts publics le 10 octobre 2025 à la State Fair of Texas à Dallas. Andrews sera présent dans la zone Ford Experience, Truck Zone, où il fera la démonstration de son savoir-faire en direct.

Pour lui, c’est un retour aux sources, une rencontre entre ses racines de cowboy, son amour des camions Ford et sa quête d’excellence artistique. Le Truckle n’est pas qu’un produit : c’est un morceau d’Amérique vivante, forgé dans l’acier, la sueur et l’esprit. Une véritable pièce de collection.