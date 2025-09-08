F-150 Lightning STX 2026 : le remplacement du XLT, mais avec plus d’autonomie et de robustesse

Ford répond enfin aux amateurs de camionnettes électriques qui réclamaient un F-150 Lightning plus costaud et doté d’une autonomie accrue.

Le STX remplace le XLT dans la gamme 2026 du Lightning

Le F-150 Lightning STX 2026 vient avec une batterie de 131 kWh

Le prix augmente légèrement par rapport au XLT

Jusqu’ici, les acheteurs de la version XLT devaient souvent se tourner vers l’après-marché pour obtenir un modèle véritablement « prêt pour l’aventure ». Le constructeur remplace maintenant le XLT par le tout nouveau STX 2026, une mouture qui élève la barre.

Plus grosse batterie, plus d’autonomie

Là où le XLT se contentait de la batterie standard de 98 kWh, le STX adopte directement la batterie à grande autonomie jumelée à deux moteurs électriques à 131 kWh. Résultat : une autonomie ciblée de 467 km (290 miles), une puissance de 536 chevaux et un couple impressionnant de 775 lb-pi. Le différentiel arrière à verrouillage électronique devient de série, renforçant son orientation hors route.

Un style distinctif et plus d’équipement

Visuellement, le STX se distingue du XLT sortant par une nouvelle calandre soulignée d’un accent bleu « Grabber » et des autocollants spécifiques sur les flancs et le capot. Les marchepieds empruntés au Tremor ainsi que de nouvelles jantes et des pneus tout-terrain font aussi partie du lot. À bord, on retrouve des sièges en tissu brodés « STX », un volant chauffant de série, un atout non négligeable pour les hivers canadiens, ainsi qu’un plancher en vinyle noir offert en option pour les utilisateurs qui ne craignent pas la boue et la poussière.

Palette de couleurs élargie

Autre nouveauté par rapport au XLT 2025 : le choix de couleurs. Le STX 2026 introduit notamment le bleu Argon, le gris Marsh et le rouge Ruby Metallic, qui s’ajoutent aux classiques déjà proposés (noir Agate, bleu Antimatter, Gris Carbonisé, blanc Oxford et blanc Star).

Positionnement et prix

Disponible dès le début de l’année 2026, le F-150 Lightning STX sera offert à partir de 74 996 $ CAD plus frais de transport et de préparation à déterminer. En raison des changements mécaniques, le prix fait un bond raisonnable par rapport au XLT qui débutait 72 890 $ CAD en incluant. Ford prévoit que cette version deviendra l’une des plus populaires de sa gamme électrique.