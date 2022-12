Le Toyota Tacoma 2024 sera équipé d’un quatre cylindres turbo avec ou sans assistance hybride

Ces moteurs sont actuellement proposés sur le Lexus RX.

Une puissance et une efficacité accrues sont assurées.

Il est compréhensible que Toyota soit quelque peu contrarié par la tournure précitpitée, selon eux, vers les véhicules électriques. Ses plans d’électrification de toute sa gamme sont en cours depuis des années. Et par électrifier, nous voulons dire hybrider, et non pas devenir entièrement électrique. Les photos-espionnes de la prochaine génération de Tacoma semblent indiquer qu’il n’y a pas de version électrique en route.

Toyota a plus ou moins mis au rebut ses projets de VE récemment. En fait, la société a découvert à ses dépens qu’elle ne pouvait pas retarder l’électrification complète de sa gamme de produits comme elle l’avait initialement prévu. Reconnue mondialement pour sa technologie hybride, Toyota avait plutôt espéré électrifier ses véhicules. Bien que ses plans d’électrification soient maintenant accélérés, certains nouveaux modèles étaient déjà trop avancés et l’une d’entre eux est le Tacoma de nouvelle génération.

Selon un rapport partagé par Motor1, une source interne a déclaré que le nouveau camion Tacoma 2024 sera alimenté par le moteur 4 cylindres 2,4 litres turbo nouvellement adopté. Une version non hybride sera disponible dans le nouveau Highlander, et elle développe 265 ch à 6000 tr/min et 310 lb-pi de couple à 1700-3600 tr/min. à 1700-3600 tr/min (respectivement 275 et 317 dans le RX). Une version hybride sera également proposée, et sa puissance pourrait atteindre 366 ch et 406 lb.-ft. de couple. Ce même groupe motopropulseur est disponible chez la nouvelle berline Crown, mais avec une puissance légèrement inférieure.

Le nouveau Tacoma 2024 partagera l’architecture TNGA-F du nouveau Tundra et probablement un certain nombre d’autres caractéristiques. Il est également très possible que tout cela serve de base à la prochaine génération de 4Runner.