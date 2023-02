Le tout nouveau 2024 Mazda CX-90 offert à partir de 45 900 $

Le nouveau VUS grand luxe arrive ce printemps.

Il sera disponible en pas moins de neuf versions.

Le tout nouveau Mazda CX-90 2024 a pour mission principale de se faire remarquer. Il est également destiné à être vendu et à donner une bonne image de Mazda dans le processus. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le constructeur japonais a mis le paquet et nous savons maintenant combien elle coûtera.

Le prix de base de la CX-90 GS 2024 sera de 45 900 $. Il s’agira de l’un des trois modèles propulsés par la version 280 ch du moteur turbo e -Skyactiv G de 3,3 litres de Mazda. Il comprendra huit places assises, des sièges avant chauffants en tissu, un écran central de 10,25 pouces, un écran numérique de 7 pouces sur le tableau de bord, Apple CarPlay et Android Auto, et bien plus encore.

La première itération VEHR, au nombre de quatre, avec le groupe motopropulseur e-Skyactiv VEHR de 323 ch avec moteur électrique, et le moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, débute à 54 900 $. Le premier des deux modèles CX-90 3.3 turbo à haut rendement de 340 ch sera vendu 59 300 $.

Vous trouverez ci-dessous le tableau complet des prix de la Mazda CX-90 2024 (les prix ne comprennent pas les 1 995 $ pour le transport et le PDE, les taxes, le titre ou les frais supplémentaires) :