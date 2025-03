Le prochaine Mitsubishi Outlander pourrait changer de plateforme

L’architecture partagée avec le Nissan Rogue serait abandonnée.

Les discussions entre Nissan et les potentiels investisseurs décideront du sort de l’utilitaire.

Le lancement du millésime 2025 du Mitsubishi Outlander a eu lieu il y a quelques jours à peine que déjà, les spéculations sur la prochaine génération de l’utilitaire circulent sur le web. Selon Automotive News qui cite une source au sein de la firme GlobalData, la prochaine mouture du multisegment compact pourrait délaisser l’actuelle plateforme partagée avec le Nissan Rogue.

Avec l’incertitude qui plane autour de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la division aux trois diamants doit considérer tous les scénarios possibles, d’autant plus que l’Outlander est le véhicule le plus important de la marque en Amérique du Nord.

Rappelons que Nissan est confronté à des difficultés financières et qu’il cherche un partenaire pour sécuriser son avenir. Des pourparlers ont eu lieu entre Honda et Nissan plus tôt cette année, mais les discussions ne se sont pas transformées en entente.

Toutefois, un rapport indique que Nissan serait encore intéressé à recevoir des investissements de Honda, mais que Mitsubishi et la société taïwanaise Foxconn pourraient aussi être impliquées dans les discussions.

Le PDG de Nissan, Makoto Uchida, pourrait être contraint de quitter si une entente est ratissée avec ces investisseurs. Une rencontre prochaine pourrait même décider du sort de la tête dirigeante de Nissan.

L’abandon possible de cette plateforme commune (entre le Nissan Rogue et le Mitsubishi Outlander) ne se ferait pas dans les prochains mois, car Mitsubishi vient juste de remanier son utilitaire le plus vendu. En revanche, les stratèges devront faire vite, car la refonte du modèle est prévue pour 2027.

Avant ce changement, Mitsubishi doit tout d’abord introduire une version hybride légère d’ici le début de 2026, tandis qu’une livrée « Trail » est attendue avant la fin de 2025 avec tout l’attirail habituel pour séduire le consommateur voulant être aperçu au volant d’un véhicule d’apparence robuste. On peut donc s’attendre à voir une suspension relevée un brin, des pneus tout-terrain, un support de toit et un look unique. Après tout, Nissan propose déjà le Rogue Rock Creek, une version plus aventurière du VUS compact.

Quoiqu’il arrive avec la plateforme, le Mitsubishi Outlander est un modèle populaire qui restera dans la gamme du constructeur.