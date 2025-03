Les jeunes citadins préfèrent de plus en plus les VE, dont le nombre de propriétaires devrait augmenter de 50 % au cours de la prochaine décennie

Toronto figure parmi les 15 villes étudiées dans le cadre d’un sondage commandé par Nissan sur les tendances futures en matière de mobilité.

Le taux de possession de VE chez les jeunes citadins devrait passer de 23 % à plus de 35 % d’ici 10 ans.

Les villes émergentes font preuve d’un plus grand enthousiasme, 44 % d’entre elles s’attendant à conduire des VE d’ici cinq ans.

Près de la moitié des personnes interrogées pensent que les nouvelles technologies d’électrification influenceront leurs choix de mobilité.

Une nouvelle étude commandée par Nissan et réalisée par Economist Impact révèle une augmentation significative de la préférence des jeunes citadins pour les véhicules électriques (VE). L’enquête, à laquelle ont participé 3 750 personnes interrogées dans 15 villes du monde, dont Toronto, indique que le nombre de propriétaires de VE devrait augmenter de plus de 50 % au cours de la prochaine décennie.

Actuellement, 23 % des personnes interrogées possèdent un VE, un chiffre qui devrait dépasser 35 % d’ici dix ans. L’enthousiasme est particulièrement fort dans les villes émergentes, où 44 % des personnes interrogées prévoient de conduire des VE au cours des cinq prochaines années, contre 31 % dans les villes développées. Les préoccupations environnementales, notamment la pollution et les embouteillages, sont les principaux moteurs de cet intérêt croissant pour la mobilité électrifiée.

Plus de la moitié (57 %) des jeunes citadins se disent prêts à changer leurs habitudes de mobilité pour réduire leur empreinte carbone. Cependant, des préoccupations pratiques telles que la performance des batteries, l’infrastructure de recharge et les coûts restent des facteurs majeurs qui influencent l’adoption des VE.

Les personnes interrogées dans les villes émergentes sont plus préoccupées par les capacités des batteries des VE, tandis que celles des villes développées accordent la priorité au caractère abordable des véhicules. L’étude souligne que malgré une forte pression en faveur de la durabilité, le coût et la commodité jouent un rôle important dans les décisions de mobilité.

L’étude montre également que les jeunes citadins sont de plus en plus conscients du potentiel plus large de la technologie des VE. Plus de 40 % des personnes interrogées ont indiqué que des innovations telles que le stockage de l’énergie, les carburants alternatifs et les solutions V2X (stockage d’énergie par batterie et des solutions de type charge bidirectionnelles) influenceraient leurs choix futurs en matière de mobilité.

La moitié des personnes interrogées reconnaissent que les VE peuvent stocker et fournir de l’énergie renouvelable, et certaines d’entre elles, dans les villes émergentes, s’intéressent à leur potentiel en matière d’applications de partage de l’énergie, en particulier en cas d’urgence.