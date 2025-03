Trump reporte les droits de douane sur les produits du Canada et du Mexique conformes à l’accord USMCA

Trump accorde une exemption tarifaire temporaire pour les produits conformes à l’USMCA, apaisant ainsi les tensions commerciales avec le Canada et le Mexique.

Les produits conformes à l’accord de libre-échange nord-américain (USMCA) en provenance du Canada et du Mexique sont exemptés des droits de douane américains jusqu’au 2 avril.

Ce délai fait suite à des préoccupations économiques, au lobbying de l’industrie et à des engagements en matière de sécurité sur le fentanyl et le contrôle des frontières.

La plupart des importations canadiennes et mexicaines restent soumises à des droits de douane, les politiques commerciales futures étant incertaines.

Le président américain Donald Trump a annoncé que les marchandises couvertes par l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) seraient exemptées des nouveaux droits de douane de son administration jusqu’au 2 avril. Cette décision retarde l’application d’un droit de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, offrant ainsi un soulagement temporaire à des partenaires commerciaux clés.

La pause s’applique aux automobiles, aux pièces détachées et à d’autres produits répondant aux exigences de l’USMCA. L’exemption intervient après des efforts de lobbying de l’industrie et des discussions entre M. Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, le premier ministre canadien Justin Trudeau et des dirigeants du secteur automobile. La Maison-Blanche a déclaré que ce report visait à éviter toute perturbation dans l’industrie automobile, qui repose sur des chaînes d’approvisionnement intégrées entre les trois pays.

La décision de M. Trump revient sur l’annonce qu’il avait faite précédemment d’une augmentation massive des droits de douane, d’abord sur les produits canadiens et mexicains. Cette pause fait suite à la chute des marchés boursiers et aux inquiétudes des législateurs républicains quant aux répercussions économiques potentielles. Le président a toutefois minimisé les réactions des marchés, affirmant que les droits de douane renforceraient l’économie américaine.

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a confirmé que les exemptions dureraient jusqu’au 2 avril, date qui coïncide avec la révision de la politique commerciale de l’administration. M. Trump devrait présenter des projets de droits de douane sectoriels et réciproques affectant plusieurs pays.

Le président a lié les droits de douane aux efforts déployés par le Canada et le Mexique pour lutter contre le trafic de fentanyl et l’immigration clandestine. M. Lutnick a indiqué que les deux gouvernements s’étaient engagés à répondre aux préoccupations des États-Unis en matière de sécurité, ce qui a influencé la décision d’exempter les produits conformes à l’accord de libre-échange nord-américain (USMCA).

Malgré ce sursis temporaire, l’incertitude demeure quant à l’avenir des relations commerciales. M. Trump avait déjà imposé des droits de douane de 25 % sur la plupart des importations en provenance du Canada et du Mexique, à l’exception de l’énergie canadienne, qui était soumise à un taux de 10 %. En outre, il a doublé les droits de douane sur les produits chinois, les portant à 20 %.

Les prochaines mesures de l’administration concernant les droits de douane dépendront du respect des exigences américaines en matière de sécurité aux frontières et de fentanyl. Les acteurs de l’industrie et les fonctionnaires continueront à suivre de près l’évolution de la situation jusqu’à la date butoir d’avril.