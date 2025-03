Le Royaume-Uni envisage de revoir les subventions accordées à Tesla alors que les tarifs douaniers américains menacent les constructeurs automobiles britanniques

Le ministre britannique des Finances suggère de modifier les subventions accordées à Tesla pour les véhicules électriques à l’approche des droits de douane américains.

La Grande-Bretagne pourrait réviser les crédits accordés aux VE qui profitent à Tesla en réponse aux nouveaux droits de douane américains sur l’automobile.

Les droits de douane américaine pourraient avoir un impact sur les marques britanniques clés, y compris Jaguar Land Rover et Rolls-Royce

Le Royaume-Uni cherche à obtenir une exemption commerciale des États-Unis et envisage un accord technologique pour réduire son exposition aux exportations

Le Royaume-Uni envisage de modifier les subventions accordées aux véhicules électriques, qui profitent actuellement à Tesla, alors qu’il négocie avec Washington pour éviter de nouveaux droits de douane américains sur les importations de produits automobiles.

Cet examen intervient dans le cadre des efforts déployés pour obtenir une dérogation aux droits de douane de 25 % sur les véhicules importés prévus par le président américain Donald Trump. Ces droits de douane, qui devraient entrer en vigueur le 3 avril, pourraient avoir un impact sur les constructeurs automobiles britanniques tels que Jaguar Land Rover, Rolls-Royce et Aston Martin.

La ministre des Finances, Rachel Reeves, a déclaré que la Grande-Bretagne et les États-Unis enregistraient des excédents commerciaux l’un par rapport à l’autre en raison de différences de mesures et a fait valoir que le Royaume-Uni devrait être exempté des sanctions commerciales générales.

Elle a également confirmé que le gouvernement britannique pourrait réévaluer la structure de son mandat relatif aux véhicules à émission zéro. Ce mandat permet à des entreprises comme Tesla de tirer profit de la vente de crédits d’émission. En tant que constructeur automobile exclusivement électrique, Tesla bénéficie du mandat en transférant les crédits excédentaires à d’autres fabricants qui luttent pour atteindre les objectifs gouvernementaux en matière de véhicules électriques, en échange d’argent.

« Nous examinons le mandat relatif aux véhicules à émission zéro, ce qui explique pourquoi une partie de cet argent va à Tesla, et nous cherchons comment nous pouvons mieux soutenir l’industrie automobile au Royaume-Uni », a déclaré M. Reeves.

Cette idée fait écho à la décision du Canada de geler les rabais accordés à Tesla pour les véhicules électriques, décision qui a été prise en raison des inquiétudes suscitées par les subventions nationales accordées aux entreprises étrangères.

Lors d’une conférence de presse à Paris le 27 mars, le premier ministre Keir Starmer a déclaré que le Royaume-Uni cherchait à éviter une escalade commerciale, mais qu’il conserverait toutes les options de réponse. « L’industrie ne veut pas d’une guerre commerciale, mais il est important que nous gardions toutes les options sur la table », a déclaré M. Starmer.

Les États-Unis sont le deuxième importateur de véhicules fabriqués au Royaume-Uni, après l’Union européenne, et représentent environ 20 % des exportations, selon la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

La Grande-Bretagne étudie également la possibilité de conclure avec les États-Unis un accord commercial axé sur la technologie, qui pourrait contribuer à atténuer l’impact des droits de douane spécifiques à l’automobile. L’Office for Budget Responsibility a récemment averti que l’augmentation des barrières commerciales pourrait peser davantage sur les perspectives économiques du Royaume-Uni.

Reeves a déclaré que le gouvernement ne souhaitait pas attiser les tensions, mais a souligné l’importance de défendre le secteur automobile national.