Donald Trump menace d’imposer un tarif de 100% sur les véhicules construits au Canada

Cette mesure s’ajouterait aux droits de douane existants sur l’acier et l’aluminium.

L’objectif serait de forcer les constructeurs américains à délocaliser leur production à Détroit.

Selon le président de l’APMA, l’industrie automobile nord-américaine en entier s’arrêterait en l’espace d’une semaine si les États-Unis vont de l’avant.

Alors que l’on craint une guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, et quelques jours seulement après l’imposition de droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium, le président américain ajoute à l’incertitude en affirmant qu’il pourrait imposer des tarifs de 50 à 100 % sur les voitures fabriquées au Canada.

L’industrie automobile canadienne est fortement intégrée à l’industrie automobile américaine depuis que le Pacte de l’automobile de 1965 a supprimé les droits de douane sur les pièces et les véhicules circulant entre les deux pays.

Cela signifie que les voitures fabriquées au Canada utilisent une grande proportion de pièces fabriquées aux États-Unis, et vice versa. En outre, la plupart des véhicules construits au Canada sont vendus aux États-Unis et les Canadiens sont les plus gros acheteurs à l’exportation de voitures américaines, représentant plus de ventes qu’en Chine et au Mexique réunis.

Selon Tu Nguyen, économiste chez RSM Canada, un véhicule et ses composants peuvent traverser la frontière jusqu’à huit fois avant que la production ne soit finalisée.

Si chacun de ces passages est soumis à des droits de douane, le coût des automobiles produites en Amérique du Nord pourrait monter en flèche.

L’objectif déclaré de l’administration Trump est de forcer les constructeurs automobiles américains à ramener leur production à Détroit, le cœur historique de la fabrication automobile américaine.

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, car Mme. Nguyen estime qu’il faudrait 5 ou 6 nouvelles usines pour égaler la production canadienne actuelle, ce qui coûterait environ 50 milliards de dollars aux constructeurs automobiles américains et prendrait plus de 10 ans.

Outre cet investissement manufacturier, de tels tarifs auraient un impact négatif sur les constructeurs automobiles américains en causant des problèmes dans leur chaîne d’approvisionnement et en favorisant les constructeurs automobiles étrangers qui ne produisent pas au Canada et qui ne seraient donc pas soumis aux droits de douane de 50 à 100 % proposés.

La fermeture probable des fournisseurs canadiens de pièces et composants, qui pourrait entraîner l’arrêt de l’ensemble de l’industrie automobile nord-américaine en l’espace d’une semaine, serait encore plus perturbatrice.

En effet, Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces automobiles (APMA), affirme que des centaines de ses membres ont déclaré qu’ils préféreraient interrompre leur production plutôt que de payer des droits de douane, ce qui laisserait les constructeurs automobiles sans pièces pour construire de nouvelles voitures.

Selon M. Volpe, même si un seul fournisseur cesse ses livraisons, des répercussions importantes sur l’industrie automobile se feraient sentir en quelques jours, car la plupart des constructeurs ont des inventaires suffisants pour 24 heures de production seulement.

La raison invoquée par le président Trump pour justifier cette nouvelle série de droits de douane est que, selon lui, le Canada a volé l’industrie automobile aux États-Unis.

Cette affirmation ne semble pas reposer sur des preuves solides puisque l’industrie automobile canadienne s’est d’abord établie aux côtés de l’industrie américaine au début du XXe siècle, la majeure partie de la production ayant toujours eu lieu aux États-Unis depuis lors.

En outre, M. Volpe souligne que 80 % des 288 milliards de dollars américains en nouveaux investissements dans l’industrie automobile nord-américaine depuis la renégociation de l’accord de libre-échange en 2018 sont allés aux États-Unis, les 20 % restants étant répartis entre le Canada et le Mexique.

Source : Global News