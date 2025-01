La fusion Honda-Nissan se fera probablement sans la participation de Mitsubishi

Mitsubishi se retirerait du projet de fusion Honda-Nissan, invoquant des problèmes d’indépendance.

Mitsubishi se retirerait du projet de fusion Honda-Nissan. L’entreprise n’a pas confirmé sa décision et devrait annoncer sa position le 3 février. Nissan détient une participation de 24 % dans Mitsubishi, ce qui pourrait influencer les décisions futures.



Honda et Nissan poursuivent leur projet de fusion sans Mitsubishi. Mitsubishi Motors aurait choisi de se retirer du projet de fusion alors qu’il avait initialement envisagé d’y participer. L’entreprise n’a pas confirmé l’information, mais a déclaré qu’elle continuait à évaluer ses options.

Le mois dernier, Honda et Nissan ont signé un protocole d’accord pour étudier la création d’une société holding commune. Bien que Mitsubishi n’ait pas été initialement inclus dans l’annonce commune, un autre protocole d’accord mentionnait la participation possible de la marque à des opportunités de partage de synergie. Cependant, Mitsubishi semble maintenant préférer rester indépendant.

Mitsubishi devrait clarifier sa position le 3 février lors de la présentation de ses résultats pour le troisième trimestre fiscal. Nissan, qui détient une participation de 24 % dans Mitsubishi, pourrait encore avoir une influence sur l’orientation future de l’entreprise. De son côté, Renault, qui détient une participation de 15 % dans Nissan, a déclaré qu’il évaluerait ses options en fonction des intérêts des parties prenantes.

La préférence déclarée de Honda d’exclure Renault de l’opération a encore accru la complexité de la fusion. Bloomberg rapporte que Honda est réticent à autoriser la participation du constructeur automobile français, ce qui pourrait affecter la structure globale de l’accord.

Des personnalités du secteur ont exprimé leur scepticisme à l’égard de la fusion. Carlos Ghosn, ancien dirigeant de Nissan et de Renault, l’a décrite comme une « prise de contrôle déguisée » par Honda, compte tenu de sa plus grande présence sur le marché par rapport à Nissan et Mitsubishi.

Toyota, le plus grand constructeur automobile mondial en termes de ventes, a nié être impliqué dans les négociations. Le président de Toyota, Akio Toyoda, a déclaré que les réglementations antimonopoles empêcheraient toute nouvelle consolidation au sein de l’industrie automobile japonaise, citant les participations existantes de Toyota dans Subaru, Mazda et Suzuki.

La décision finale de Mitsubishi influencera probablement la dynamique future du secteur automobile japonais et l’orientation stratégique de l’alliance Honda-Nissan.