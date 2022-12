Le prochain VUS électrique sous-compact de Volvo sera l’EX30

Ce modèle sera construit en Chine sur la plateforme SEA développée par Geely.

L’EX30 sera offert dans un modèle d’abonnement avec un engagement minimal de trois mois.

Volvo veut viser les acheteurs de 18 – 19 ans avec ce modèle.

Lorsque Volvo a lancé le nouveau EX90 au début du mois de novembre, la société a fait allusion à un futur modèle qui sera un petit multisegment électrique situé sous le XC40 Recharge dans la gamme.

Les rumeurs ont immédiatement commencé à appeler ce modèle EX30, conformément à la nouvelle structure de dénomination du constructeur, et le PDG de la marque a maintenant confirmé ce nom.

Dans une entrevue accordée à Automotive News Europe, le PDG de Volvo, Jim Rowan, a révélé quelques détails supplémentaires sur ce modèle à venir.

Selon lui, l’EX30 sera fabriqué en Chine et il utilisera la nouvelle plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) développée par Geely.

Cela pourrait rendre l’EX30 moins cher à construire et donc plus abordable que le XC40 Recharge, qui est actuellement le VÉ d’entrée de gamme de Volvo et qui commence à 59 950 $ au Canada.

Un prix plus bas et un nouveau modèle commercial pourraient être un moyen pour Volvo d’atteindre un nouveau public cible avec ce modèle.

En effet, la compagnie dit vouloir cibler les acheteurs de la génération Z, peut-être aussi jeunes que 18 ou 19 ans, qui sont à la recherche de leur premier véhicule.

Pour ce faire, Volvo proposera l’EX30 sur la base d’un abonnement qui comprend le prix du véhicule, l’assurance et l’assistance routière pour un montant mensuel unique. Contrairement à un contrat de location traditionnel, les conditions de l’abonnement seront plus souples, avec un engagement minimum de seulement trois mois.

Il est intéressant de noter que M. Rowan a également déclaré au cours de la même entrevue que Volvo et Geely ne développeront pas une technologie de remplacement de la batterie similaire à celle utilisée par Nio en Chine, invoquant des craintes quant à la sécurité du processus.

Le Volvo EX30 sera le prochain modèle lancé par la marque, son dévoilement étant prévu dans le courant de l’année 2023.