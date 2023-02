Le PDG de Mercedes-Benz veut un Classe G plus petit, selon un rapport

Un Mini-G pourrait compétitionner avec le Bronco et le Wrangler.

Le modèle plus petit serait sûrement un VÉ basé sur la plateforme de la CLA.

Un autre ʺG thangʺ ? Le PDG de Mercedes-Benz souhaite capitaliser sur la popularité du tout-terrain à la fois volumineux et robuste avec un véhicule plus petit. Un véhicule aux allures de Classe G, mais de plus petite taille et, probablement, à un prix plus bas.

L’hebdomadaire allemand Handelsblatt (via Motor Trend) a rapporté la nouvelle. Le média a indiqué que ses sources internes au sein de la société ont déclaré qu’un éventuel bébé G ne serait pas une copie, mais aurait un style très similaire. Avec un empattement plus court et une hauteur de caisse plus basse.

Les sources disent que le PDG de Benz, Ola Källenius, veut « absolument » que cela se produise. Bien que ce ne soit pas une garantie, si le PDG veut vraiment quelque chose, il l’obtient généralement. Ou un parachute doré à la porte, mais cela ne semble pas probable.

Bien sûr, la Classe G plus petite sera très probablement un véhicule électrique. Les rumeurs la placent sur la même plateforme que la prochaine CLA et suggèrent quelque chose de l’ordre de 500 km d’autonomie avec les mêmes spécifications de charge que le reste des VÉ de Merc.

Avec quoi une bébé G électrique pourrait-elle rivaliser ? Eh bien, rien, vraiment. Du moins pour le moment, et c’est ce qui fait partie de son attrait. Sautez sur la tendance des tout-terrains popularisée par la G originale, le Land Rover Defender et le Ford Bronco/Jeep Wrangler. Avec une chaîne cinématique électrique, la concurrence la plus proche pourrait être le groupe motopropulseur 4xe PHEV de Jeep.

Le rapport indique que M. Källenius fait l’objet d’une certaine réticence au sein de l’entreprise, mais il ne précise pas pourquoi. Il y a de multiples raisons, y compris la dilution de la marque G-Class. Benz ne peut pas garder la Classe G en stock maintenant, donc donner aux acheteurs une option moins chère n’est peut-être pas la meilleure chose pour le résultat net.