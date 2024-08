Le PDG de Lucid prétend surpasser Tesla avec le VUS Gravity dont la sortie est prévue pour fin 2024

– Le VUS Gravity de Lucid vise un marché plus vaste, susceptible de doubler les chiffres de vente actuels de l’entreprise.

– Le PDG Peter Rawlinson affirme que la technologie de Lucid surpasse celle de Tesla en termes d’efficacité des batteries et d’innovation du groupe motopropulseur.

– Lucid est confrontée à des problèmes de rentabilité, malgré un soutien financier important et la reconnaissance de l’industrie pour ses avancées dans le domaine des véhicules électriques.

Peter Rawlinson, PDG de Lucid Motors, a déclaré que son entreprise avait dépassé Tesla en tant que leader de la technologie des véhicules électriques. M. Rawlinson pense que le futur VUS Gravity de Lucid, dont la sortie est prévue dans le courant de l’année, doublera les ventes de l’entreprise et fera de Lucid un acteur sérieux sur le marché des véhicules électriques.

M. Rawlinson est convaincu que le VUS Gravity sera un moteur important des ventes de Lucid. Il estime que le marché total de la Gravity est six fois plus important que celui de l’actuelle berline Air de la société. Lucid a livré 2 394 unités de la berline Air au deuxième trimestre 2024, et l’entreprise vise 9 000 livraisons d’Air cette année.

Lucid a investi dans l’expansion de ses capacités de fabrication dans son usine d’Arizona, qui aura bientôt la capacité de produire 90 000 unités par an. Cette expansion fait partie de la stratégie de Lucid visant à augmenter la production et à capitaliser sur la demande anticipée pour le Gravity.

Rawlinson affirme que Lucid a dépassé Tesla en termes d’innovation technologique, citant des avancées dans l’efficacité des batteries, les logiciels et le développement du groupe motopropulseur. Selon Yahoo et les données partagées par Rawlinson, les véhicules Lucid peuvent atteindre jusqu’à 8 km d’autonomie par kilowattheure (kWh) d’énergie, ce qui est nettement supérieur à la norme industrielle de 5 à 6.5 km par kWh et à la situation actuelle de Tesla.

Rawlinson, un ancien cadre de Tesla, soutient que Tesla est devenue « distraite » ces dernières années, pointant du doigt les entreprises du PDG Elon Musk en dehors du secteur automobile et les décisions parfois irréfléchies comme raisons de la perte d’attention perçue par Tesla. Malgré ces affirmations, Tesla reste l’entreprise de véhicules électriques la plus rentable au monde, un domaine clé dans lequel Lucid doit encore gagner du terrain.

Les avancées technologiques de Lucid ne sont pas passées inaperçues dans l’industrie automobile au sens large. Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a notamment signé un accord de licence pour utiliser la technologie EV de Lucid dans ses propres véhicules.

Si la technologie de Lucid est de plus en plus reconnue, l’entreprise reste confrontée à des défis importants, notamment sur le plan financier. Lucid n’a pas encore réalisé de bénéfices. M. Rawlinson reste optimiste, en partie grâce au soutien financier du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, qui a donné à Lucid une certaine flexibilité.

De nouveaux modèles à venir

Lucid Motors se prépare à élargir sa gamme de véhicules électriques avec trois nouveaux modèles plus abordables destinés aux jeunes acheteurs. L’entreprise prévoit de lancer un VUS de taille moyenne à un prix inférieur à 50 000 $ US d’ici fin 2026, ainsi qu’une berline pour rivaliser avec la Tesla Model 3 et un multisegment pour concurrencer la Model Y. Si les détails du troisième véhicule restent flous, le vice-président principal du design de Lucid, Derek Jenkins, a laissé entendre qu’il ne s’agirait pas d’un break, malgré l’enthousiasme de l’équipe pour les wagons. Lucid semble plutôt explorer l’idée de véhicules robustes combinant un design élégant et des capacités tout-terrain.

Alors que la société est connue pour ses véhicules électriques haut de gamme, le nouveau programme de taille moyenne vise à attirer un public plus large en offrant des options plus athlétiques et plus abordables. Le mystérieux troisième véhicule serait une voiture de sport, un petit pick-up ou une variante Sapphire axée sur les performances, bien qu’aucun détail concret n’ait été confirmé pour l’instant.