Lucid présente son premier utilitaire, le Gravity 2025

Il s’agit du premier VUS de la marque.

Le Lucid Gravity peut asseoir jusqu’à sept passagers.

L’autonomie estimée dépasse les 700 km.

Le petit constructeur américain Lucid Motors n’a peut-être pas révolutionné l’industrie automobile au même titre que son rival Tesla, mais il faut l’avouer, la berline Lucid Air a déjà quelques adeptes à travers le continent nord-américain et même ailleurs dans le monde.

Pour cette édition 2023 du Salon de la Mobilité de Los Angeles, Lucid avait toutefois quelque chose d’entièrement nouveau à montrer au public californien, ainsi qu’à la presse automobile réunie dans la métropole de l’état le plus peuplé des États-Unis. Cette nouveauté, c’est l’utilitaire Gravity, un multisegment à trois rangées de sièges qui a comme cible principale le Tesla Model X.

Notez qu’il s’agit enfin de la version de production du véhicule, Lucid qui avait déjà dévoilé quelques images il y a un peu plus d’un an déjà. Avec ce nouveau produit, le petit constructeur peut enfin aspirer à des chiffres de ventes plus élevés que ceux enregistrés avec l’unique berline Air de la marque.

Le nouveau venu adopte d’ailleurs le même design que pour la berline Air. La portion avant par exemple, très verticale, dissimule les blocs optiques sous cette bande au bout du capot, tandis que la fenestration, bien que généreuse avec son toit panoramique vitré, demeure assez étroite sur les flancs du véhicule.

Le postérieur du Gravity est résolument plus spectaculaire avec ce pilier D très large et cette impression de « toit flottant », tandis que le hayon qui englobe l’unique feu de position à l’instar des utilitaires d’Audi, est également superbement intégré à la silhouette arrondie au possible du véhicule.

Lucid Motors annonce aussi ses couleurs avec une autonomie estimée à 708 km (440 milles), et ce, en dépit du fait que les stratèges affirment que la batterie serait réduite de moitié par rapport à celle de ses rivaux de catégorie. Il faudra toutefois attendre plus tard pour connaître la capacité de celle-ci, Lucid qui est demeuré muet à ce propos.

Avec un coefficient de traînée de 0.24 devrait lui aussi contribuer à l’autonomie assez impressionnante du véhicule. Qui plus est, son architecture de 900 volts devrait autoriser des recharges de 322 km en seulement 15 minutes.

Le design extérieur est relativement simpliste pour aider au chapitre de l’aérodynamisme, mais l’habitacle respecte la philosophie grand luxe instaurée par la berline Air. La planche de bord s’habille sans surprise d’écrans très larges, un qui s’étend derrière le volant jusqu’au centre (d’une largeur de 34 pouces) et un autre, logé plus bas pour d’autres commandes. Finalement, Lucid intègre aussi des touches traditionnelles à la base de cet écran médian. La console centrale peut accueillir deux appareils intelligents en même temps pour la recharge.

Et comme les utilitaires à trois rangées de sièges ont la cote de nos jours, le Lucid Gravity propose justement suffisamment d’espace pour sept passagers, ceux de la deuxième rangée qui ont même droit à deux tablettes comme dans un avion de ligne.

Pour l’instant, aucune statistique sur la motorisation n’a été dévoilée, mais Lucid mentionne tout de même un temps de 3,5 secondes pour abattre le 0-96 km/h. Qui plus est, le VUS est capable de transporter jusqu’à 1 500 lb dans son habitacle et de remorquer jusqu’à 6 000 lb. Avis aux amateurs de « glamping ». Finalement, Lucid vise un prix de base de 80 000 dollars américains, ce qui viendrait sérieusement affecter un certain Tesla Model X. Le seul ennui, c’est que la production ne va débuter que vers la fin de 2024.