Le PDG de Ford conduit le F-150 Lightning et aborde les problèmes de recharge

Jim Farley, PDG de Ford, s’est lancé dans un périple au volant d’un F-150 Lightning électrique, mettant en lumière les défis liés à la recharge et la volonté d’apporter des améliorations.

Jim Farley, PDG de Ford, voyage à bord d’un F-150 Lightning, partageant les défis de la recharge et l’expérience des véhicules électriques.

Les obstacles liés à l’infrastructure de recharge sont mis en évidence, soulignant l’importance d’une recharge rapide pour améliorer la satisfaction des clients.

La collaboration de Ford avec Tesla pour accéder au réseau Supercharger en 2024 vise à apaiser les inquiétudes liées à la recharge des véhicules électriques.

Jim Farley, président-directeur général de Ford, a récemment entrepris un voyage au volant d’un F-150 Lightning électrique, mettant à jour des défis importants dans le domaine de la recharge des véhicules électriques et soulignant le besoin pressant d’améliorer l’expérience client. En documentant son voyage à travers la Route 66 et les paysages de l’Ouest américain, Farley a offert des aperçus de ses expériences sur les plateformes sociales LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Farley, dans un message sincère, s’est penché sur les complexités liées à la recharge d’une camionnette électrique pleine grandeur. Le PDG a reconnu les complexités auxquelles les consommateurs sont souvent confrontés et a souligné le rôle vital de la recharge rapide, mettant en lumière la nécessité de faire face aux limitations présentes dans l’infrastructure de recharge.

Dans une vidéo partagée sur la plateforme X, Farley raconte sa visite à une station de recharge très fréquentée située le long de l’Interstate 5 à Coalinga, en Californie. Malgré la présence d’une multitude de Superchargeurs Tesla à cet endroit, l’expérience de Farley lui a dicté d’utiliser un chargeur non Tesla à vitesse réduite. Ce choix lui a permis d’obtenir une charge modeste de 40 % en l’espace d’environ 40 minutes.

Le témoignage de Farley dépeint de manière très claire un obstacle majeur à l’adoption généralisée des véhicules électriques, en particulier pour les personnes qui ne sont pas des propriétaires de Tesla. L’incompatibilité des véhicules électriques Ford avec les stations Supercharger est un facteur important qui aurait pu accélérer le processus de chargement du camion électrique de Farley. Toutefois, une collaboration entre Ford et Tesla est en cours, visant à offrir aux conducteurs de Ford l’accès au réseau Supercharger, qui devrait être mis en place au printemps prochain. Cette initiative de collaboration a eu un écho auprès d’autres acteurs du secteur, incitant des entités telles que GM et Rivian à suivre la même voie.

La réponse de Ford à cette évolution du paysage est significative. L’accumulation de véhicules électriques Mustang Mach-E chez les concessionnaires au cours de l’été a incité le constructeur à revoir ses objectifs ambitieux de production de véhicules électriques pour l’année. De plus, l’abandon de la vision antérieure de fabriquer 2 millions de véhicules électriques d’ici à la fin de 2026 témoigne d’une meilleure compréhension de l’évolution de la dynamique du marché, soulignant la capacité d’adaptation et l’alignement stratégique de leurs plans sur les changements de l’industrie.