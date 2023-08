Le Ford F-150 Lightning est maintenant de retour en production

Des améliorations à l’usine Rouge ont été complétées pendant une pause de la production de six semaines.

Cela rendra possible la production de 150 000 unités par an du camion électrique.

Une nouvelle station en lien avec les assistances à la conduite a été ajoutée à la chaine de montage.

Ford annonce que la production du pick-up électrique F-150 Lightning a repris après une interruption de six semaines au cours de laquelle des travaux d’amélioration ont eu lieu dans l’usine où il est fabriqué.

Alors que l’usine historique de Rouge, dans le Michigan, a été largement modernisée avant le lancement du F-150 Lightning, des travaux supplémentaires ont été nécessaires pour augmenter la capacité de production à un niveau tel que Ford puisse espérer répondre à la demande.

En effet, l’usine actuelle a vu sa superficie passer de 505 000 pieds carrés à 875 000 pieds carrés au cours des dernières semaines.

Afin d’occuper cet espace supplémentaire, Ford embauchera environ 1 200 nouveaux ouvriers d’usine qui seront amenés à utiliser un nouvel outillage mesurant automatiquement les tolérances d’ajustement des panneaux, une première pour le constructeur automobile en Amérique du Nord.

Si l’arrêt de la production pendant un mois et demi n’a pas contribué à réduire le carnet de commandes du camion électrique, Ford est persuadé que l’augmentation de la cadence de production compensera largement.

Malgré cette pause, l’entreprise devrait livrer 70 000 unités du pick-up au cours de l’année civile 2023, et la production devrait atteindre son rythme de croisière l’année prochaine, lorsque les objectifs de 150 000 unités devraient être atteints.

Et ce, bien qu’un nouveau poste ait été ajouté à la chaîne de montage afin de valider l’alignement des roues et la visée des phares, dans le but de rendre plus efficaces les fonctionnalités d’aide à la conduite du camion.

Pour faire face à cette augmentation du rythme de production, l’usine Ford Rawsonville Components et le Van Dyke Powertrain Center, qui fournissent respectivement la batterie et les moteurs, verront leur production augmenter prochainement.

Une telle augmentation du nombre de camions produits chaque année permettra à l’entreprise de proposer des niveaux de finition supplémentaires pour le F-150 Lightning, selon le constructeur automobile.

Pour l’instant, Ford se concentre sur les modèles qui représentent la majorité des commandes, comme le XLT de milieu de gamme, mais la version Pro d’entrée de gamme est à nouveau disponible, seulement pour ceux qui l’ont commandée dès le départ.