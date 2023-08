Le nouveau Hyundai Santa Fe 2024 sera présenté le 10 août

Nous avons vu des photos et nous sommes intrigués.

Le nouveau Santa Fe se rapproche visuellement de Land Rover/ Land Cruiser.

Nous n’avons pas encore décidé si nous aimons ce que nous avons vu jusqu’à présent de la nouvelle génération du Hyundai Santa Fe. Le VUS de taille moyenne, désormais ultra-boxe, adopte une fois de plus une allure robuste urbaine chic, ce qui constitue un changement radical par rapport à la génération précédente de véhicules.

Au-delà des photos, on sait peu de choses sur le nouveau Santa Fe. Quelques indices peuvent être trouvés en parcourant les images et les vidéos du VUS en ligne. Deux de ces éléments sont les badges « 2.5T » et « HTRAC » que l’on peut apercevoir sur le modèle cuivré dans la série de photos initialement publiée. Cela indique que le 4 cylindres turbocompressé de 2,5 litres sera de retour, tout comme le système de traction intégrale de Hyundai.

Comme nous le savons, l’actuel Santa Fe est proposé avec le 2.5T, un moteur atmosphérique de 2,5 litres, ainsi que des groupes motopropulseurs hybrides et VEHR. Selon toute vraisemblance, les quatre alternatives seront reconduites, le VEHR étant pratiquement garanti puisqu’une unité portant un badge « plug-in hybrid » a été aperçue récemment.

Le nouveau Santa Fe bénéficiera également de la toute dernière décoration de l’habitacle de Hyundai avec un grand écran combiné divisé entre l’IP et l’écran tactile. À l’extérieur, nous avons vu les feux à motif unique en « H » et les grandes jantes en fonction de la version.

D’autres informations seront dévoilées le jeudi 10 août à 5 heures du matin (heure de l’Est).