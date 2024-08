Le Nissan Kicks 2025 à partir de 27 199 $ au Canada

Le nouveau Kicks chez les concessionnaires

Le Kicks se dote pour la première fois d’une transmission intégrale

L’achat du Kicks coûtera un peu plus cher que l’an dernier. Le tout nouveau Nissan Kicks 2025 est une amélioration considérable par rapport au modèle qu’il remplace et il sera offert à partir de 27 199 $. Le Kicks est actuellement en vente chez les concessionnaires.

Le Nissan Kicks 2025 offre des aides à la sécurité, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le Safety Shield 360, et bien plus encore. Il est également équipé d’Android Auto et d’Apple CarPlay sans fil, d’un éclairage extérieur entièrement à DEL et d’un écran tactile de 12,3 pouces. Le conducteur avant est proposé à partir de 27 199 $, et la transmission intégrale est désormais disponible sur le Kicks pour 2 000 $ supplémentaires.

Les modèles SV ajoutent la recharge sans fil et un volant chauffant. Ils bénéficient également du système d’entrée par proximité de Nissan et du démarrage à distance du moteur. La SV est également proposée en traction avant ou intégrale, pour 28 749 $ et 30 749 $. Le niveau supérieur est le SR Premium, qui dispose de jantes de 19 pouces, de surpiqûres bicolores dans l’habitacle et d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces. Elle est équipée du système ProPilot d’aide au centrage dans la voie, d’une caméra à 360 degrés, d’un système audio Bose et d’un toit ouvrant panoramique. La SR est uniquement à traction intégrale et commence à 34 899 $.

Le Kicks 2025 est équipé d’un moteur 4 cylindres de 2,0 L qui développe 141 ch et 140 lb-pi de couple. Il est équipé de la dernière transmission CVT du constructeur. Il est plus grand que le modèle déjà imposant qu’il remplace, les passagers avant bénéficiant d’un espace supplémentaire de 43 mm pour les épaules et les passagers arrière de 23 mm pour les jambes.