Le Nissan Ariya sera le premier véhicule à conduire de pole à pole

Le VUS électrique sera conduit par les aventuriers britanniques Chris et Julie Ramsey.

Nissan dévoilera l’Ariya spécialement préparé en Février.

Aucun autre véhicule n’a tenté ce trajet de 27 000 kilomètres auparavant.

Afin de prouver les capacités et la durabilité de son VUS électrique à transmission intégrale Ariya e-4ORCE, Nissan a décidé de fournir le véhicule pour un voyage de pôle à pôle qui aura lieu dans quelques mois.

Cette expédition, la première du genre à être tentée par un véhicule routier de toutes description, sera menée par les aventuriers britanniques Chris et Julie Ramsey.

Afin d’affronter les conditions difficiles de l’Arctique et de l’Antarctique, l’Ariya utilisé dans cette expédition sera modifié avec des pneus tout-terrain plus larges, une suspension surélevée, des passages de roues élargis et des plaques de protection robustes.

Plus que la neige et la glace, l’Ariya et ses conducteurs devront faire face à des pluies torrentielles, des champs de boue, des montées abruptes et des températures allant de -30˚C à +30˚C.

Nissan dévoilera ce véhicule en février, environ un mois avant son départ pour une expédition de 27 000 kilomètres qui le verra traverser l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud avant d’atteindre son objectif en Antarctique.

Lorsqu’il roulera à proximité de la civilisation, le véhicule sera rechargé grâce au réseau électrique local, mais dans les régions où il est impossible de trouver de l’électricité, l’énergie solaire et éolienne sera utilisée pour remplir la batterie.

L’objectif de cette expédition est de sensibiliser au changement climatique et de prouver que les véhicules électriques sont capables de remplacer les véhicules à combustion, même dans les conditions les plus difficiles.

En cours de route, les aventuriers s’arrêteront à plusieurs endroits, notamment dans une école qui axe ses enseignements sur les énergies renouvelables et dans une tribu amazonienne qui a développé des moyens de protéger son habitat.

Ce ne sera pas la première expédition électrifiée pour les Ramsay, ni d’ailleurs pour Nissan, puisque le couple a emmené sa voiture électrique Leaf dans un périple de 56 jours entre le Royaume-Uni et la Sibérie en 2017.

Source : Nissan et PoletoPoleEV.com