Le Mitsubishi Outlander PHEV 2026 mis à jour arrive avec un prix de départ de 53 000 $

L’Outlander PHEV amélioré offrant jusqu’à 72 km d’autonomie électrique grâce à une batterie plus grande

Nouvelle batterie de 22,7 kWh portant l’autonomie en mode électrique à 72 km.

Sept versions offertes, à partir de 53 000 $, avec admissibilité à l’incitatif fédéral.

Suspension, design intérieur et technologie d’infodivertissement mis à jour pour l’année-modèle 2026.

Mitsubishi Canada a présenté le Mitsubishi Outlander PHEV 2026 mis à jour, qui reçoit une batterie plus grande, des caractéristiques d’habitacle révisées et plusieurs améliorations mécaniques pour son VUS électrifié phare. Le modèle rafraîchi arrivera chez les 97 concessionnaires canadiens de la marque ce mois-ci.

Un changement clé pour l’année-modèle 2026 est l’introduction d’un nouveau bloc-batterie de 22,7 kWh qui augmente la capacité de conduite entièrement électrique. Le système hybride rechargeable offre désormais jusqu’à 72 km de conduite sans émissions, soit une amélioration de 18 % par rapport à la version précédente. Chaque version est équipée du système Super All-Wheel Control de Mitsubishi.

La distance totale de conduite avec une batterie pleine et un réservoir de carburant rempli atteint 690 km. L’efficacité officielle est évaluée à 3,2 Le/100 km en utilisation combinée, tandis que la consommation en mode essence seulement est indiquée à 8,6 L/100 km autant en ville que sur l’autoroute. La mise à niveau de la batterie contribue également à une puissance accrue des moteurs électriques, pour une puissance combinée de 297 chevaux, améliorant la réponse à l’accélération et les performances globales.

Chaque niveau de finition reçoit de nouvelles roues au design revisité, tandis que des modifications à la calibration de la suspension et des mises à jour à la direction et aux pneus visent à améliorer le confort de roulement et la tenue de route. Les ingénieurs ont également ajouté des mesures supplémentaires de réduction du bruit et des vibrations afin de créer un environnement d’habitacle plus silencieux.

Les révisions intérieures comprennent une console centrale redessinée, de nouveaux matériaux pour les sièges et des choix de couleurs additionnels. Un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces est désormais inclus. Toutes les versions sont livrées avec un système audio Dynamic Sound Yamaha de série, marquant un changement notable dans l’équipement offert à travers la gamme.

L’Outlander PHEV 2026 est proposé en sept niveaux de finition, à commencer par le modèle ES S-AWC dont le prix est fixé à 49 998 $ avant taxes, soit une augmentation de 1 300 $ par rapport à l’année-modèle 2025. Cette version d’entrée de gamme est admissible à l’incitatif fédéral de 2 500 $ du programme Electric Vehicle Affordability Program.

Voici la répartition complète des prix :