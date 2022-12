Le ministre canadien des Transports veut que les véhicules électrifiés fassent du bruit

Un niveau minimum de bruit sera imposé.

Cette nouvelle exigence est entrée en vigueur le 21 décembre.

La plupart des véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques possèdent déjà un dispositif qui produit un certain type de bruit lorsqu’ils roulent à faible vitesse. Le ministre des Transports, l’honorable Omar Alghabra, modifiera le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles afin d’imposer des niveaux sonores minimums aux véhicules hybrides et électriques.

L’objectif derrière ce changement est simple : la sécurité. Comme nous le savons tous, les moteurs électriques produisent très peu de bruit à basse vitesse, ou à n’importe quelle vitesse, comparativement à un moteur à combustion interne. La plupart des véhicules hybrides, ceux de Toyota par exemple, produisent un bruit distinct et audible à basse vitesse. Les véhicules électriques aussi, en général, produisent une certaine forme de bruit lorsqu’ils sont en mouvement, en particulier lorsqu’ils font marche arrière.

À partir du 21 décembre 2022, tous les véhicules électrifiés vendus neufs au Canada devront être équipés d’émetteurs de sons à basse vitesse. Il n’y a pas d’exigences spécifiques quant au type de son, tant que le volume et la hauteur du son permettent aux autres usagers de la route d’entendre quelque chose si un véhicule accélère ou ralentit.