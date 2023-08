Le Mercedes-AMG EQE VUS débutera à 109 300$ aux États-Unis

La version la plus puissante de l’EQE VUS est sur le point d’arriver avec deux niveaux d’équipement.

Ce VUS électrique peut générer jusqu’à 677 chevaux et 738 lb-pi de couple.

L’extérieur reçoit un traitement similaire à celui de la berline EQE AMG.

Mercedes-Benz a révélé les prix de la version AMG de son nouveau VUS électrique EQE, qui débutera à 109 300 $ aux États-Unis.

Le VUS EQE est l’un des modèles les plus récents à rejoindre la gamme croissante de véhicules électriques du constructeur, qui comprend également la berline EQE, ainsi que la berline et le VUS EQS, plus grands et plus luxueux.

Alors que le VUS EQE « normal » est déjà en vente, la variante AMG a dû attendre un peu plus longtemps, comme c’est généralement le cas.

Bien entendu, les performances sont au cœur de cette version, avec une paire de moteurs spécifiques AMG qui transmettent la puissance aux quatre roues par l’intermédiaire du système de transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+, capable de réagir aux conditions de la route et aux sollicitations du conducteur.

Parmi les autres améliorations de série par rapport au VUS EQE « normal », citons la stabilisation active du roulis, la direction de l’essieu arrière et un programme spécifique AMG pour la suspension pneumatique adaptative.

Tout cela permet de contrôler la puissance élevée du véhicule, qui peut atteindre 677 chevaux et 738 lb-pi de couple lorsqu’il est équipé de l’ensemble AMG DYNAMIC PLUS disponible, qui comprend également une vitesse maximale plus élevée de 240 km/h et le générateur de bruit AMG SOUND EXPERIENCE.

Afin de justifier son coût de base plus élevé que les autres modèles de la gamme, le VUS AMG EQE est doté de série d’équipements supplémentaires tels que l’Hyperscreen MBUX qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord, un système audio 3D Burmester, l’Active Park Assist, le Driver Assistance Plus Package, le chargement d’appareils sans fil, le cuir Nappa et un toit ouvrant panoramique.

À l’extérieur, le VUS AMG EQE reçoit un traitement similaire à celui de la berline AMG EQE, c’est-à-dire qu’il est équipé d’un bouclier avant noir brillant qui intègre des barres verticales chromées, ainsi que de l’ensemble AMG Night Package ou Night Package Plus de série, qui s’accompagne de jantes de 21 ou 22 pouces.

À l’intérieur, ce modèle bénéficie de caractéristiques telles que des sièges AMG au design unique, des appui-têtes avant en relief, des surpiqûres contrastées rouges et un volant Performance AMG.

En optant pour l’ensemble haut de gamme Pinnacle, le PDSF passe à 112 600 dollars et ajoute la vision en réalité augmentée pour le système de navigation, un affichage tête haute, une climatisation à quatre zones, un éclairage d’ambiance, des projecteurs animés du logo AMG sur les portières avant, et un groupe USB avancé.

Les premières unités du VUS Mercedes-AMG EQE arrivent chez les concessionnaires américains, mais les acheteurs canadiens devront s’armer de patience, car nous ne disposons pas encore de tous les prix et spécifications de ce modèle sur notre marché.