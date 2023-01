Le Mazda MX-30 EV 2023 débutera à 42 650$ au Canada

Une nouvelle couleur de peinture et une sellerie en cuirette noire ont été ajoutés cette année.

Le MX-30 EV sera maintenant disponible à travers le Canada en entier.

Aucune information n’a été communiquée sur la version a prolongateur d’autonomie qui sera dévoilée cette semaine.

Mazda Canada a publié aujourd’hui les prix et les informations sur l’équipement du MX-30 EV 2023 avant son lancement commercial en février.

Le MX-30 électrique est vendu au Québec et en Colombie-Britannique depuis l’automne 2021, mais cette année, elle sera introduite chez tous les concessionnaires Mazda du pays.

Débutant à 42 650 $, le MX-30 EV de 2023 sera 500 $ plus cher que le modèle de l’an dernier en version GS d’entrée de gamme et en version GT, qui coûtera désormais 47 650 $.

Bien que la version plug-in équipée d’un prolongateur d’autonomie rotatif soit sur le point d’être dévoilée plus tard dans la semaine, Mazda n’a pas annoncé ses prix pour 2023.

Le MX-30 EV continuera d’être alimenté par une batterie de 35,5 kWh qui lui confère une autonomie d’environ 161 kilomètres sur une charge.

Les changements pour 2023 se limitent à une nouvelle couleur de peinture appelée Zircon Sand et à un nouvel intérieur en similicuir noir, qui est désormais de série.

Le modèle GS continuera d’être équipé de caractéristiques telles que des sièges chauffants, un volant chauffant, un combiné d’instruments numériques de 7 pouces, des phares à DEL, Apple CarPlay et Android Auto, Mazda Connected Services, un écran d’info divertissement de 8,8 pouces et une liste complète de fonctions d’aide au conducteur i-Activsense, comme le régulateur de vitesse au radar, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte de circulation transversale arrière, les feux de route automatiques et l’alerte de collision avant avec détection des piétons.

Le modèle GT ajoute un système audio Bose à 12 haut-parleurs, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec fonction de mémorisation, des phares adaptatifs, une caméra à 360 degrés, un toit ouvrant, un rétroviseur à atténuation automatique, l’assistance en cas d’embouteillage, l’alerte de circulation transversale avant et l’assistance au maintien de la voie en cas d’urgence.

Le MX-30 GT est également disponible avec toute la palette de couleurs de peinture disponibles, dont la plupart ont vu leur prix augmenter de 50 dollars, à l’exception de Soul Red Metallic, qui a en fait baissé de 200 dollars et coûte désormais 700 dollars.