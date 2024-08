Le marché sud-coréen des véhicules électriques d’occasion s’affole après l’incendie d’Incheon

L’augmentation des inscriptions de VE d’occasion et des réductions de prix après l’incendie d’une Mercedes-Benz soulève des inquiétudes quant à la sécurité des consommateurs

La liste des VE d’occasion en Corée du Sud a bondi de 184 % après l’incendie qui a touché des véhicules Mercedes-Benz.

Les baisses de prix importantes observées pour les modèles EQE d’occasion reflètent la volatilité du marché et les inquiétudes des consommateurs.

Les ventes de VE sont en baisse, certains clients annulant leurs commandes en raison des discussions en cours sur la réglementation en matière de sécurité.

Le marché des véhicules électriques (VE) en Corée du Sud connaît d’importantes turbulences à la suite d’un incident récent impliquant un VE Mercedes-Benz à Incheon. Le 1er août, un incendie provenant de ce véhicule a entraîné la destruction de plus de 140 voitures, suscitant des discussions sur d’éventuelles restrictions d’accès des VE aux parkings souterrains.

À la suite de cet événement, le marché des véhicules électriques d’occasion a connu une évolution spectaculaire. Selon The Korea Herald, K Car, l’une des principales plateformes d’échange de véhicules d’occasion en Corée du Sud, a enregistré une augmentation extraordinaire de 184 % des inscriptions de VE d’occasion au cours de la première semaine d’août par rapport à la semaine précédente. Cet afflux soudain d’inscriptions suggère une méfiance croissante de la part des propriétaires de VE, potentiellement motivée par des préoccupations en matière de sécurité et par la perspective de nouvelles réglementations.

La série Mercedes-Benz EQE a été particulièrement touchée par cette réaction du marché. SK Encar, la principale plateforme d’échange de voitures d’occasion du pays, a enregistré une forte augmentation des inscriptions de EQE, dont le nombre total atteignait 115 au 16 août. Cet afflux d’inscriptions a eu un impact significatif sur les prix, certains modèles EQE 300 2023 d’occasion certifiés étant désormais disponibles à partir de 59 millions de wons (environ 60 000 $ canadiens), soit une baisse substantielle par rapport à leur prix d’origine de 92 millions de wons (environ 94 000 $ canadiens).

Afin de stimuler les ventes de véhicules électriques, en perte de vitesse, les constructeurs automobiles nationaux et internationaux proposent des remises substantielles. Hyundai Motors propose des remises allant jusqu’à 5 millions de wons (environ 5 000 $ canadiens) sur le Kona Electric et une réduction de 10 % sur le IONIQ 5. Genesis, la marque de luxe de Hyundai, offre jusqu’à 5 % de réduction sur l’ensemble de sa gamme de modèles. Les marques internationales se joignent également à la tendance, BMW proposant des réductions de plus de 12 % sur ses modèles i7 et iX, tandis qu’Audi offre près de 30 % de réduction sur sa gamme e-tron, y compris sur les variantes à hautes performances.

Malgré ces stratégies de prix agressives, le marché des véhicules électriques en Corée du Sud reste confronté à des défis importants. Certains clients annuleraient des commandes de nouveaux VE déjà passées, ce qui témoigne d’un changement de confiance de la part des consommateurs. Les ventes globales de VE dans le pays ont diminué de 1,1 % en 2023 par rapport à l’année précédente, avec 1,625 million d’unités vendues. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie en 2024, les immatriculations de VE de janvier à juillet affichant une baisse de 13,4 % en glissement annuel.

À la lumière du récent incident et des inquiétudes persistantes en matière de sécurité, les autorités envisagent d’éventuelles modifications de la réglementation. Ces discussions portent notamment sur l’utilisation des VE dans les parkings souterrains, ce qui pourrait avoir des implications considérables pour les propriétaires de VE et les acheteurs potentiels. Les réglementations proposées, si elles sont mises en œuvre, pourraient avoir un impact supplémentaire sur l’attitude des consommateurs à l’égard de la propriété et de l’utilisation des VE.

Alors que la situation continue d’évoluer, il est clair que le marché sud-coréen des VE se trouve à un moment critique, où il faut trouver un équilibre entre les progrès technologiques, les considérations de sécurité et la confiance des consommateurs. La réponse de l’industrie à ces défis, associée à d’éventuels changements réglementaires, façonnera probablement le paysage futur de l’adoption des VE dans le pays.