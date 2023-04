Le Lincoln Nautilus 2024 vise des acheteurs plus jeunes avec ses technologies et une mécanique hybride

Le VUS intermédiaire de Lincoln entre dans une nouvelle génération pour l’année-modèle 2024.

Ce nouveau modèle adopte un style moderne et plusieurs technologies avancées.

Une mécanique hybride est maintenant offerte tandis que le V6 est retiré.

Lincoln tente de séduire des acheteurs plus jeunes depuis de nombreuses années déjà, mais le Nautilus 2024 pourrait bien être son plus grand effort dans cette direction jusqu’à présent.

Alors que l’actuel Nautilus est un VUS de taille moyenne confortable et tranquille qui attire surtout les retraités, le nouveau modèle espère s’adresser à d’autres publics grâce à son design moderne et à ses technologies avancées, tout en conservant les attributs habituellement associés à la marque.

Pour ce faire, l’entreprise a doté le nouveau modèle d’un design extérieur plus dynamique qui s’inspire du concept Star et de l’actuel Aviator.

Cela se traduit par un nouveau bouclier avant qui présente une grande calandre noire remplie de points chromés et soulignée par une applique chromée.

Cette calandre est également divisée par une bande horizontale de DEL qui commence verticalement au bord de chaque phare avant de rejoindre le logo Lincoln illuminé au centre de la calandre.

Le profil latéral présente quelques touches distinctives comme la plaque d’identification du modèle qui occupe presque la totalité de la partie supérieure des portes avant et les poignées de porte qui sont intégrées dans la moulure de la fenêtre comme sur la défunte berline Continental.

À l’arrière, le nouveau Nautilus utilise une barre lumineuse pleine largeur qui s’incurve vers le bas à chaque extrémité et qui comprend l’inscription Lincoln.

Les conducteurs qui préfèrent un design plus moderne peuvent opter pour l’ensemble d’apparence Jet qui comprend une peinture deux tons, un intérieur noir, des chromes noircis à l’extérieur et des jantes noires de 22 pouces en option.

À l’intérieur, l’habitacle présente également un style très moderne avec son grand écran qui occupe toute la largeur du véhicule dans un panneau incurvé qui se trouve à la base du pare-brise et s’intègre dans les panneaux de porte de chaque côté.

Le conducteur dispose ainsi d’un combiné d’instruments numérique et d’un affichage personnalisable d’informations telles que la météo ou la station de radio en cours.

Un deuxième écran est situé plus bas sur le tableau de bord et sert d’écran tactile ordinaire pour le système d’info divertissement, qui propose désormais Apple CarPlay et Android Auto sans fil, en plus de l’intégration d’Alexa.

Le volant est également un nouveau design qui présente un sommet plat afin de permettre au conducteur de regarder par-dessus pour lire le tableau de bord.

Le Nautilus peut également être équipé du système Lincoln Rejuvenate, qui associe la vue, le toucher et les odeurs pour aider les occupants à se sentir rafraîchis.

Lorsqu’elle est activée à l’arrêt, cette fonction affiche des images uniques sur les écrans du véhicule et utilise le système d’éclairage d’ambiance pour créer une sorte de spectacle lumineux. Au même moment, les sièges avant peuvent masser les occupants et le système de climatisation peut diffuser l’un des trois parfums spécifiques dans l’habitacle.

Parmi les autres technologies disponibles sur le nouveau Nautilus figure une version révisée de la technologie d’aide à la conduite semi-autonome BlueCruise de Ford et Lincoln.

Comme auparavant, ce système permet aux conducteurs de retirer leurs mains du volant lorsqu’ils circulent sur des autoroutes pré-cartographiées, à condition qu’ils restent concentrés sur la route.

Les améliorations apportées à la version 1.2 lui permettent également d’effectuer des changements de voie automatiques lorsque le conducteur actionne le levier du clignotant et de suggérer ces changements de voie lorsqu’ils peuvent être bénéfiques dans un embouteillage.

En outre, une révision du logiciel de centrage de voie vise à rendre le système plus naturel en éloignant lentement le Nautilus des véhicules circulant sur les voies adjacentes, comme les conducteurs ont tendance à le faire lorsqu’ils roulent à côté de gros véhicules tels que les 18 roues.

Sous le capot, le nouveau Lincoln Nautilus continue d’être modernisé par le retrait de l’ancien moteur V6 et l’ajout d’une nouvelle option hybride.

Cela signifie que le Nautilus 2024 d’entrée de gamme est propulsé par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L qui vise une puissance de 250 chevaux et un couple de 275 lb-pi. Associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale de série, ce groupe motopropulseur serait plus léger que le précédent moteur 2.0L utilisé dans le Nautilus, ce qui devrait aider le VUS à atteindre des chiffres de consommation de carburant plus bas.

Le nouveau groupe motopropulseur hybride utilise le même moteur à essence associé à une transmission CVT et à un moteur électrique de 100 kW, pour une puissance combinée de 310 chevaux.

Une suspension adaptative est incluse dans chaque nouveau modèle Nautilus et est liée aux cinq modes de conduite disponibles afin d’offrir une conduite douce et une tenue de route plus dynamique, selon Lincoln.

Le nouveau Nautilus 2024 devrait arriver dans les salles d’exposition nord-américaines au début de l’année prochaine, ce qui signifie que les informations sur les prix pour le Canada et les États-Unis seront disponibles dans les mois à venir.