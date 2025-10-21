Le légendaire emblème GTS de Porsche passe à l’électrique avec le nouveau Macan 2026

Porsche ajoute une version GTS axée sur la performance à sa gamme de VUS électriques pour 2026, à partir de 133 522 $.

Le Macan GTS électrique développe jusqu’à 563 ch et 704 lb-pi de couple avec le Launch Control.

Suspension pneumatique sport, traction intégrale et mode piste pour une agilité et des performances dynamiques accrues.

Prix canadien à partir de 133 522 $; premières livraisons prévues à l’été 2026.

Porsche a lancé ce qui pourrait bien devenir la version la plus complète et la plus performante de son Macan entièrement électrique : la GTS. Le Macan GTS 2026 offre jusqu’à 563 chevaux avec la fonction surpuissance et accélère de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Les livraisons au Canada sont prévues pour l’été 2026.

La variante électrique GTS est équipée d’un système à deux moteurs, dont le plus puissant moteur électrique arrière de la série Macan, partagé avec la version Turbo. Il produit 509 ch en conditions normales, pour atteindre 563 ch avec le Launch Control. Le couple maximal s’établit à 704 lb-pi, tandis que la vitesse de pointe atteint 250 km/h.

Le groupe motopropulseur s’alimente à partir d’une batterie de 100 kWh, permettant une recharge rapide de 10 à 80 % en environ 21 minutes sur une borne à courant continu de 270 kW. L’équipement de série comprend le pack Sport Chrono, qui intègre désormais un mode piste (Track Mode) optimisant les performances soutenues grâce à une meilleure gestion thermique de la batterie.

Côté dynamique, le Macan GTS bénéficie du système de traction intégrale Porsche Traction Management et d’un différentiel arrière à verrouillage électronique. La répartition du poids orientée vers l’arrière (48:52), la suspension pneumatique sport abaissant la garde au sol de 10 mm et la direction arrière en option améliorent l’agilité et la précision en virage. Le Macan GTS inaugure également de nouveaux profils sonores Porsche Electric Sport Sound exclusifs à la version GTS.

À l’extérieur, le Macan GTS se distingue par des éléments de garniture noirs, des phares Matrix LED teintés et des bas de caisse redessinés. Il devient aussi le premier modèle à recevoir de série le nouvel ensemble Sport Design de Porsche. Les roues de série sont des jantes Macan Design de 21 pouces, avec en option des roues RS Spyder Design de 22 pouces.

Trois nouvelles couleurs de carrosserie font leur apparition : Rouge carmin, Bleu Lugano et Craie. Les acheteurs peuvent aussi choisir parmi près de 60 teintes supplémentaires grâce au programme Peinture sur mesure (Paint to Sample).

L’habitacle présente des matériaux combinant le Race-Tex et le cuir lisse, avec un ensemble intérieur GTS optionnel assortissant les surpiqûres, les ceintures de sécurité et les insignes intérieurs à la couleur de la carrosserie. Ce forfait inclut également des garnitures en fibre de carbone.

La dotation technologique comprend de série la clé numérique Porsche Digital Key, des fonctions d’aide au stationnement améliorées, l’assistant vocal à intelligence artificielle Voice Pilot et un système d’infodivertissement mis à jour avec des capacités de jeux intégrés. Le modèle peut remorquer jusqu’à 2 500 kg.

Le Porsche Macan GTS électrique 2026 est offert à partir de 133 522 $ au Canada. Les commandes sont ouvertes, et les premières unités sont attendues d’ici la mi -2026.