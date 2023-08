Le lancement du prochain Nissan Kicks est reporté à cause d’un vol d’outillage

Des voleurs se sont emparés d’outillage qui devait être installé dans l’usine d’assemblage au Mexique.

Le prochain Kicks entrera en production en juin 2024 plutôt que décembre de cette année.

Selon les concessionnaires, le prochain Kicks sera plus robuste et offrira la traction intégrale.

Un vol commis récemment au Mexique a retardé d’environ cinq mois l’introduction de la nouvelle génération du Nissan Kicks.

En effet, les voleurs se sont emparés d’une partie de l’outillage qui était prêt à être installé dans l’usine d’Aguascalientes où le nouveau modèle sera fabriqué.

L’entreprise n’a pas précisé lequel de ses fournisseurs a été victime du vol, ni quelle partie du véhicule a été touchée.

Selon Laurie Harbor, consultant auprès des fournisseurs, un tel événement est rare, mais pas inédit. Il ajoute que si le fournisseur n’est pas en mesure de récupérer l’outillage volé, il devra le faire fabriquer à nouveau, ce qui peut prendre de trois à six mois.

Cette dernière possibilité est probablement la raison pour laquelle Nissan affirme maintenant que le Kicks 2025 entrera en production en juin 2024 au lieu de décembre de cette année.

Ce n’est pas la première fois que le nouveau Kicks est retardé, puisque son échec aux tests de collision avait déjà ajouté un mois et demi à son cycle de développement.

Bien que le Kicks actuel ne soit pas le modèle Nissan le plus vendu, les concessionnaires des États-Unis et du Canada réclament une nouvelle génération depuis un certain temps.

En effet, le modèle actuel a été introduit en 2018, et il commence maintenant à faire son âge par rapport à des concurrents plus récents.

De plus, le Kicks est l’un des véhicules neufs les plus abordables sur le marché en Amérique du Nord, ce qui en fait un modèle important pour la marque et ses concessionnaires.

Par ailleurs, les Kicks ne restent que 23 jours dans les concessions (la moitié moins que la moyenne de la marque) et 95 % d’entre eux sont financés, contre 80 % pour les autres modèles Nissan.

Cela signifie que les concessionnaires apprécient le Kicks car il est capable de leur rapporter beaucoup d’argent malgré son prix peu élevé.

Toutefois, face à la concurrence croissante, certains concessionnaires craignent que le modèle actuel ait de plus en plus de mal à rivaliser, même si les ventes ont augmenté par rapport à l’année dernière.

Selon certains concessionnaires Nissan qui ont eu un aperçu de la prochaine génération du multisegment sous-compact, ce modèle 2025 sera plus haut et d’apparence plus robuste que le modèle actuel afin de ressembler davantage à un VUS. Des phares et des feux arrière plus fins pourraient également l’aider à ressembler davantage aux derniers utilitaires du constructeur.

Sous le capot, un moteur plus puissant est attendu et la transmission intégrale devrait être proposée pour la première fois. Bien que Nissan ne l’ait pas encore confirmé, il est également possible que l’Amérique du Nord ait accès au groupe motopropulseur hybride qui a déjà propulsé le Kicks sur d’autres marchés mondiaux.

Source : Automotive News