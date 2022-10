Le Kia Niro Hybride débutera à 26 490 dollars aux États-Unis

Trois niveaux de finition seront disponibles

Les ventes vont commencer plus tard ce mois-ci aux États-Unis

Les versions hybride branchable et entièrement électrique arriveront plus tard

Kia a annoncé les prix du Niro Hybride 2023 aux États-Unis juste à temps pour les premières ventes, qui auront lieu plus tard ce mois-ci.

Le multisegment compact Niro a été entièrement renouvelé pour l’année modèle 2023 et, comme son prédécesseur, il sera proposé dans un choix de versions hybride, hybride rechargeable et entièrement électrique.

Comme le modèle hybride ordinaire sera le premier à être livré, l’annonce du prix ne s’applique qu’à ce modèle.

Le Niro Hybride sera disponible en trois niveaux de finition : LX, EX et SX. Ces deux derniers modèles offriront également un groupe Touring.

Le modèle d’entrée de gamme LX coûtera 26 490 $ et sera équipé de série de fonctions telles que l’alerte de collision avant, la surveillance des angles morts avec fonction de sortie sécurisée et l’alerte de circulation transversale arrière avec freinage autonome.

Pour 29 090 $, le Niro EX ajoutera plus de caractéristiques de confort et de commodité, tandis que le Niro SX, le modèle haut de gamme, sera disponible avec des éléments tels que la clé numérique et les deux écrans panoramiques pour un prix de 32 490 $.

Chaque Kia Niro Hybride 2023 sera propulsé par un moteur quatre cylindres de 1,6 L et un moteur électrique de 32 kW associé à une transmission à double embrayage à six vitesses.

Il s’agit du même groupe motopropulseur que celui de la génération précédente du Niro et il continuera à fournir 139 chevaux et 195 lb-pi de couple aux roues avant, avec une consommation de carburant EPA de 53 MPG (4,4 L/100 km).

La prochaine version hybride rechargeable bénéficiera d’un deuxième moteur électrique qui portera sa puissance à 180 chevaux en plus de fournir une autonomie entièrement électrique d’environ 33 miles (53 kilomètres).

Kia n’a pas encore annoncé les prix du Niro Hybride au Canada, ainsi que les prix des versions PHEV et entièrement électrique aux États-Unis.